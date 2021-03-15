Концерт «Музыка отличного настроения»
Что поднимает вам настроение? Чашка кофе с утра? Хорошая погода? Жизнерадостные друзья?
А может, любимая музыка?
Если так, то ловите порцию позитива на нашем концерте «Музыка отличного настроения»!
В исполнении духового оркестра Lena River Brass под управлением Павла Васьковского прозвучит популярная музыка из российских и зарубежных кинофильмов, хиты Александра Зацепина. В концерте примут участие ансамбли саксофонов и кларнетов, а также солисты: Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева и Валентина Готовцева.
Послушайте музыку, от которой хочется жить и творить!
Ждем вас 18 марта в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.
Стоимость билета 500 руб.
Справки по телефонам: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
Онлайн продажа на сайте филармонии: filarmony.ru
+7 (999) 174-67-82