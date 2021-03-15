Концерт «Музыка отличного настроения»

Что поднимает вам настроение? Чашка кофе с утра? Хорошая погода? Жизнерадостные друзья?

А может, любимая музыка?

Если так, то ловите порцию позитива на нашем концерте «Музыка отличного настроения»!

В исполнении духового оркестра Lena River Brass под управлением Павла Васьковского прозвучит популярная музыка из российских и зарубежных кинофильмов, хиты Александра Зацепина. В концерте примут участие ансамбли саксофонов и кларнетов, а также солисты: Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева и Валентина Готовцева.

Послушайте музыку, от которой хочется жить и творить!

Ждем вас 18 марта в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Стоимость билета 500 руб.

Справки по телефонам: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

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