Концерт «Лихие 90-е»: Николай Донской собирает друзей

Сегодня, 1 апреля в 17-00, в ДДН им.Кулаковского композитор и певец Николай Донской споет свои хиты 90-х.

Николай не выступал более шести лет, это его долгожданное возвращение.

Помимо Николая на сцену выйду Евгений Прокопьев, очаровашка Варя Максима, леди-диско Лана Малагина, суперталантливый Петр Кулаковский, неугомонный Юрий Городецкий, сын Ирины Елизаровой Рудольф Елизаров, задаст жару рокерный Дархан, а специальная гостья дива Олимпия споет попурри на песни Николая.

Олимпия приготовила подарок зрителям — она споет хит Донского «Бомбалаама».

Друзья, вернемся в 90-е!

Билеты еще есть!

Продажа билета в кассах к/т «Центральный» и ДДН им. А.Е.Кулаковского

Онлайн продажа: sakhaconcert.ru

Стоимость: 800 – 1500.

Справки: 702-867.