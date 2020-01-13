Филармония Якутии представляет концерт камерной музыки «Скрипка и друзья» абонемента № 6 «Гармония души» с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов: Ульяны ГОЛИКОВОЙ (скрипка), Михаила СЕРОВА (скрипка), Марьям ЧЕРЕПАНОВОЙ (фортепиано), Дмитрия РОГОВА (контрабас), Михаила ПОГОДАЕВА (баян).

В программе концерта прозвучат произведения К. Гюттера, Дж. Керна, И. Фролова, Л. Десятникова, а также, к Году памяти и славы в России – Соната для скрипки и фортепиано, фа минор С. Прокофьева, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Ждем Вас 17 января в 18:30 в Большом зале Духовной семинарии.

Стоимость билетов: 200 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж.

Справки по телефонам: (4112) 47-63-35.

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