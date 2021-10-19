Концерт к 100-летию Комсомола Якутии
Филармония Якутии приглашает на праздничную программу, посвященную 100-летию республиканского Комсомола.
В исполнении Симфонического хора и духового оркестра LenaRiverBrass прозвучат комсомольские песни из «Золотого фонда» песенной отечественной классики 30-80-х годов, отражающие ритмы молодёжной жизни, романтику юности времен комсомольских костров и многочисленных комсомольских строек.
В программе: «Любовь, комсомол и весна», «Песня о тревожной молодости», «Главное ребята, сердцем не стареть», «Комсомольцы – добровольцы», «Не расстанусь с комсомолом», «Бам» и другие.
Солист – Николай Шарин.
Дирижер – Павел Васьковский.
Главный хормейстер – Людмила Шумилова.
Ждем вас 24 октября в 16:00 ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина
Стоимость билета 500 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел. 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
Онлайн-продажа на сайте филармонии: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s152
Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».
+7 (999) 174-67-82