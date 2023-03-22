Концерт фестиваля «Муус устар» на озере Сайсары: воздушные змеи и звезды





Фестиваль воздушных змеев, выступления российских музыкантов Тимы Акимова, Basiaga и DJ Kashin, участников и финалистов фестиваля «Муус устар», а также звёзд якутской эстрады смогут увидеть жители Якутска 25 марта на площади Матери, сообщает ЯСИА.

Концерт начнётся с фестиваля воздушных змеев, которых запустят в 12:00 на озере Сайсары. В 13:00 для зрителей выступят участники и финалисты фестивальных конкурсов «СулуСТАР», «Хомус тэтимэ», солисты Национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева-Кыыл уола, Кэскил Баишев, Еркен, DiBi’S, Fiesta & Ponsash.

Как рассказал режиссёр концерта Михаил Антонов, также примут участие приглашённые российские артисты — Тима Акимов, Basiaga и DJ Kashin. Ведущими мероприятия станут Василий Зырянов и Екатерина Силина.

Отметим, что вход на концерт и фестиваль свободный. Для удобства гостей будет организован уличный фудкорт.