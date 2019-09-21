Концерт балалаечников «БалАнс» поразил слушателей

20 сентября, на сцене якутского музыкального колледжа, прошёл концерт балалаечников «БалАнс».

Сумасшедше талантливые ребята, энергетика от их музыки просто пронизывает все вокруг! Слушатели, зрители получили огромное наслаждение! «Браво» — это как-то мало…

Коллектив приехал из Алдана и дал замечательный, бесплатный концерт, Очень жалко, что не видели и не слышали их многие мои близкие, я уже молчу о просто жителях города Якутска, которые упустили такой шанс, из за отсутствия информации.

Каждый участник ансамбля — лауреат многих международных конкурсов. А вместе они — тот самый коллектив, где каждый связан волшебной нитью настоящей музыки. Прозвучали : Паганини, Григ, Дебюсси, Шостакович, русские и якутские произведения, а также хиты мировой эстрады. Спасибо огромное за то, что есть такие увлечённые и талантливые люди !