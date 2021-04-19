19.04.2021
12:40
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Культура

Концерт «Александр Невский — защитник земли русской»

У каждого народа  есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, но, напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Это в полной мере относится к Александру Невскому.

24 апреля 2021 года Филармония Якутии приглашает на концерт «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica и Симфонического хора под управлением Натальи Базалевой прозвучит известнейшее произведение Сергея Прокофьева — кантата «Александр Невский».

Ждем вас 24 апреля в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Стоимость билета 350 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны: (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажа на сайте филармонии filarmony.ru

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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