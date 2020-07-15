Концентрация оксида углерода в воздухе Якутска превысила предельную норму

Дым от лесных пожаров, окутавший сегодня Якутск, не просто неприятность. Это серьезное испытание даже для организма здорового человека. Оксид углерода снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. При остром отравлении могут наступить неврологические и сердечно-сосудистые осложнения.

Роспотребнадзор по результатам мониторинг на 17:00 часов 15 июля 2020 г. в г. Якутске установил : в атмосферном воздухе концентрация по оксиду углерода превысила предельно допустимую концентрацию и составила 5,4 мг/м3 при ПДК — 5 мг/м3.

Концентрация оксида азота составила 0,293 мг/м3 при ПДК — 0,4 мг/м3, диоксида азота — 0,120 мг/м3 при ПДК — 0,2 мг/м3, взвешенных частиц фракции PM2,5 — 0,11 мг/м3 при ПДК — 0,16мг/м3, взвешенных частиц фракции PM10 – 0,16 мг/м3 при ПДК — 0,3 мг/м3.

Исследования продолжаются.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДЫМЛЕНИЯ

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям республики о мерах безопасности в случае задымления населенных мест: