Концентрация оксида углерода в воздухе Якутска превысила предельную норму
Дым от лесных пожаров, окутавший сегодня Якутск, не просто неприятность. Это серьезное испытание даже для организма здорового человека. Оксид углерода снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. При остром отравлении могут наступить неврологические и сердечно-сосудистые осложнения.
Роспотребнадзор по результатам мониторинг на 17:00 часов 15 июля 2020 г. в г. Якутске установил : в атмосферном воздухе концентрация по оксиду углерода превысила предельно допустимую концентрацию и составила 5,4 мг/м3 при ПДК — 5 мг/м3.
Концентрация оксида азота составила 0,293 мг/м3 при ПДК — 0,4 мг/м3, диоксида азота — 0,120 мг/м3 при ПДК — 0,2 мг/м3, взвешенных частиц фракции PM2,5 — 0,11 мг/м3 при ПДК — 0,16мг/м3, взвешенных частиц фракции PM10 – 0,16 мг/м3 при ПДК — 0,3 мг/м3.
Исследования продолжаются.
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДЫМЛЕНИЯ
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям республики о мерах безопасности в случае задымления населенных мест:
- минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;
- временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений;
- для восполнения объемов жидкости в организме рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре увеличивается потоотделение и теряется достаточно большое количество жидкости;
- для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется употреблять подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, исключить употребление газированных напитков;
- использовать в питании легкоусвояемые пищевые продукты, а также пищу, богатую витаминами;
- по возможности ограничить физические нагрузки;
- в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы;
- для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;
- для профилактики возникновения теплового удара и с целью удаления с кожи осевших неразличимых глазом продуктов горения, рекомендуется принимать душ несколько раз в день;
- отказаться от приема алкогольных напитков и пива, исключение курения;
- в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.
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