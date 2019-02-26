Концерт «Служить России!» в Якутске собрал аншлаг

24 февраля в Доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся праздничный концерт «Служить России!», посвященный Дню защитника Отечества и Году Консолидации, объявленному в Республике Саха (Якутия).

В воскресный день на праздничный концерт пришли представители силовых структур, ветераны МВД, педагоги, воспитанники кадетской школы-интерната и их родители, а также жители г.Якутска. Концерт собрал полный зал!!!

Символично, что праздничное мероприятие совпало с 50-летним юбилеем Детского подросткового центра г.Якутска и приурочено к Году театра в Российской Федерации и Году добрососедства в городе Якутске.

Концерт проведен по инициативе лауреата международного танцевального конкурса в Корее, обладателя серебряной медали фольклорного конкурса в городе Дижон во Франции Национального театра танца РС (Я) им. С.Зверева – Кыыл Уола совместно с Якутской кадетской школой-интернат, Детским подростковым центром г. Якутска и Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия). Почетными гостями концерта стали руководитель Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) А.С. Владимиров, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) В.А. Егоров, начальник Управления по работе с личным составом МВД по Республике Саха (Якутия) А.Н. Кутепов.

Праздничный концерт был открыт ярким парадом кадетов – военными барабанщиками и мажоретками ансамбля «Күн мичээр» Детского подросткового центра г. Якутска. Особую торжественность придало выступление роты почетного караула Якутской кадетской школы-интерната. После живописного пролога состоялась торжественная часть.

В своем поздравлении министр образования и науки Владимир Егоров отметил, что кадетскую школу отличает особое отношение к патриотическому воспитанию. Всестороннее развитие личности ребенка, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей становится ориентиром и доброй традицией для многих школ республики.

Начальник управления по работе с личным составом МВД по Республике Саха (Якутия) Александр Кутепов вручил Алексею Корякину, директору Якутской кадетской школы-интерната и Наталье Петровой, директору Детского подросткового центра г.Якутска памятные золотые медали, посвященные 100-летию якутской милиции и пожелал кадетам и воспитанникам дальнейшего процветания и сотрудничества.

Афанасий Владимиров, руководитель Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) отметил, что кадеты Республики Саха всегда принимают участие во всех проводимых в республике мероприятиях патриотической направленности и находятся не в последних рядах среди кадетских школ России, суворовских и нахимовских училищ.

Выступление Оркестра национальных инструментов под руководством дирижера — отличника культуры РС(Я) Анюты Ивановой всегда оставляет неизгладимое впечатление. И в этот раз попурри на всеми любимые песни военных лет преподнес волнующие чувства и эмоции. Присутствующие в зрительном зале подпевали словам знакомых песен.

Мери Килинкарова, солистка студии «Радость» Детского подросткового центра исполнила песню «Синий платочек», а сводный ансамбль воспитанников Якутской кадетской школы и танцевального ансамбля «КүнМичээр» помогли создать соответствующую песне атмосферу.

Зрители с восторгом встретили исполнителей песен»Смуглянка», «Катюша»- кадетов Максима Назарова, ЭрчимаТыныкова, Айсена Рыгунова, Егора Янкова, Германа Бечеканова, Саши Степанова, впервые исполнявших под «живую музыку», оркестр. БРАВО!!! Песню «Офицеры» исполнил ученик 5 класса Лев Винокуров, занимающийся в Детском подростковом центре г. Якутска.

Шквал аплодисментов сорвало виртуозное исполнение знаменитого танца «Яблочко». Молодые солисты театра Альберт Никитин, Василий Эверстов, Семен Кузьмин, в свое время проходившие службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, выдали номер на 100%, оттанцевали лихо, весело, с многочисленными акробатическими трюками.

«Вечное танго»профессиональных артистов Театра танца Семена Кузьмина, Василия Эверстова Альберта Никитина и солистки Виолетты Ноговицыной перенес зрителей в далекую и знойную Аргентину. Артисты представили танец страсти, боли и любви под ритмичную музыку вечного танго.

Воспитанники Кадетской школы Степанов Кирилл, Оконешников Роман и Коломыйцев Богдан, занимающиеся у Колосовой Любови Тихоновны, а также учащиеся творческой студии «Дебют» Анжела Васильева, Алеша Сургутский, Ангелина Ядрихинская под руководством отличника образования РС(Я) Светланы Васильевны Кычкиной выступили со стихотворной композицией «Служить России».

Открытием дня стало зажигательное выступление кадета Никиты Васильева, блестяще исполнившего импровизацию на хомусе. Никита является учеником Георгием Слепцова – Чаҕылхана – хомусиста-виртуоза театра танца.

Под звуки нестареющего вальса танцевальный ансамбль «Күн Мичээр», сводный ансамбль кадетов, офицеров и педагогов Кадетской школы закружили в»Кадетском вальсе». Несколько поколений исполнителей справились с волнением и преподнесли номер легко, воздушно, с ветерком.

Незабываемое впечатление оставила композиция «Ураанхайдар». Искрометное исполнение песни выпускников Якутской кадетской школы Сергея Скрябина, Антона Васильева сменил энергичный, зажигательный танец одноименного ансамбля кадетской школы под руководством Анны Яковлевой.

Нескончаемыми аплодисментами сопровождалось выступление Ансамбля ветеранов МВД «Созвездие» с песнями «Эхо любви» и «Подмосковные вечера».

Изюминкой праздничного концерта стал веселый задорный танец «Пять минут — полет нормальный», исполненный сводным ансамблем Кадетской школы и ансамбля «Күнмичээр» с участием маленьких танцоров – учащихся Якутской национальной гимназии г. Якутска.

Героям-Победителям Великой Отечественной войны была посвящена хореографическая композиция «А зори здесь тихие» ансамбля«Одун» Детского подросткового центра. Руководители — отличник образования РС (Я) Зоя Романовна Пестерева и обладатель премии «Золотой фонд Российского образования» Туйара Гаврильевна Колодезникова. Зрителей до глубины души затронула тема войны. Известные герои легендарного фильма ожили и языком танца рассказали свою историю.

Танец на военную тему»Дорога на Берлин» в исполнении артистов театра танца с многочисленными трюками, вращениями был по достоинству оценен зрителями, бесконечными БРАВО, БРАВО, БРАВО!

Концерт продолжился исполнением инструментального дуэта на баяне и аккордеоне«Молдавского и румынского народного танца «Сырба»» солистом оркестра Виктора Винокурова-Дабайаан и кадета Глеба Хорошева. Глебу пожелаем дальнейших успехов на музыкальном поприще.

Публика с восхищением приняла совместное выступление«Современный танец» артистов театра танца и Кадетской школы. Зал ликовал и вызывал артистов со словами — Бис! Браво! И от начала до конца сопровождался горячими аплодисментами.

Апогеем концерта стало яркое показательное выступление кадетов «группа Альфа», где были представлены приемы рукопашного боя. В группе выступали: чемпион Всероссийского турнира по самбо г. Москва на призы пятикратного чемпиона СССР Е.В. Глариозова, многократный призер Республики Саха (Якутия) по самбо, чемпион Республики Саха (Якутия) по смешанным боевым единоборствам, кадет 9 «а» класса Семенов Анатолий, многократный призер Республики Саха (Якутия) по самбо, призер Всероссийского турнира по самбо г. Москва на призы пятикратного чемпиона СССР Е.В. Глариозова, кадет 9 «а» класса Михаханов Будимир, многократный призер Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе, хапсагай кадет 9 «а» класса Хамутаев Иса, многократный чемпион и призер Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе, чемпион Республике Саха (Якутия) по смешанным боевым единоборствам кадет 9 «а» класса Корнилов Вадим. Руководитель: подполковник кадетского корпуса Арсен Владимирович Федоров, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, 4-х кратный чемпион РС(Я) и призёр по самбо, призёра ДВФО по дзюдо.

Финалом концерта стало выступление Ивана Костюченко — воспитанника Кадетской школы, Радика Стручкова — солиста студии «Радость», Владимира Ивановича Захарова — ветерана МВД, майора внутренней службы с песней «Служить России!»

Концерт прошел на высоком организационном уровне, внеся свою лепту в консолидацию общества по сохранению, развитию и популяризации культурных традиций, отдающих дань всенародной благодарности и глубокого уважения людям в погонах — защитникам Отечества. Воспитанники Якутской кадетской школы и Детского подросткового центра впервые выступили с разнообразной концертной программой наравне с профессиональными артистами. Для них эта большая честь и ответственность.

От имени руководства Якутской кадетской школы выражаем огромную благодарность Национальному театру танца – лично художественному руководителю театра Светлане Бессоновой, директору театра Александру Алексееву, всему артистическому персоналу, руководителям Детского подросткового центра, ветеранам МВД Республики Саха (Якутии) за яркий праздничный концерт, взаимное сотрудничество, добрые помыслы!

Такая же праздничная программа, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ждет гостей г.Якутска 8 мая 2019 года на площади Дружбы.