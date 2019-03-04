Концерн «Сахабулт» представляет Новинку!

Для любительниц яркого образа концерн «Сахабулт» представляет сапоги «Новинка».
Сапоги с войлочным верхом из 100% овечьей шерсти, с отделкой из натурального спилок-велюра на застежке-молнии. Обувь имеет устойчивый каблук и рельефную подошву из материала ТЭП. Платформа компенсирует высоту каблука и обеспечивает устойчивость обуви в процессе носки
Цена: 7200₱
О наличии размеров узнавать по тел.: 25-07-24, 43-55-37.
Теперь с продавцами-консультантами можно связаться напрямую!
Сохраните номера WhatsApp:
- ТВЦ «50 лет Сов. Армии, 3»: 8-924-765-0724
- ТЦ «Илин Энэр»: 8-924-765-0424
Сахабулт
ул. 50 лет Советской Армии, 3
пр. Ленина, 25
Якутск, аэропорт
тел:25-07-24, 43-55-37
Источник: ФАПК "Сахабулт"