Концерн «Сахабулт» представляет Новинку!

Для любительниц яркого образа концерн «Сахабулт» представляет сапоги «Новинка».

Сапоги с войлочным верхом из 100% овечьей шерсти, с отделкой из натурального спилок-велюра на застежке-молнии. Обувь имеет устойчивый каблук и рельефную подошву из материала ТЭП. Платформа компенсирует высоту каблука и обеспечивает устойчивость обуви в процессе носки

Цена: 7200₱

О наличии размеров узнавать по тел.: 25-07-24, 43-55-37.

Теперь с продавцами-консультантами можно связаться напрямую!

Сохраните номера WhatsApp:

ТВЦ «50 лет Сов. Армии, 3»: 8-924-765-0724

ТЦ «Илин Энэр»: 8-924-765-0424

Сахабулт

ул. 50 лет Советской Армии, 3

пр. Ленина, 25

Якутск, аэропорт

тел:25-07-24, 43-55-37