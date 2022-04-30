Конь Сунтар оймяконских всадников благополучно прибыл на родину

В тгк Всадники Севера, который рассказывает о путешествии оймяконских всадников, появилось сообщение 30 апреля:

Всем привет! Мы с конями прошли 230 км от Новосибирска. Идём бодро, хорошо! Сунтара привезли в Балыктах к моему другу Ньургуну Габышеву. Благодарю его за помощь, за то, что согласился присмотреть за Сунтаром! Махтал!

На обратном пути я его заберу и увезу домой в Учугэй. Хаастаах и Хонор чувствуют себя отлично! И я тоже. Единственное тут проблема с клещами началась, я на себе нашёл уже двух пока не успели укусить. Купил специальный спрей от клещей, надеюсь поможет. Сейчас мы прошли посёлок Качки. Продолжаем наш путь!

махталбын тиэрдэбин барыгытыгар! Алгыстаах айан сал5анан бара турар!