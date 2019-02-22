Кому в Якутии компенсируют плату за капремонт?

В Якутии право на получение компенсации на уплату взносов на капремонт получили семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов I и (или) II группы, соответствующую поправку одобрило Госсобрание Ил Тумэн. Подробнее об этом и других нововведениях в правилах капремонта мы поговорим сегодня с заместителем Генерального директора по экономике и финансам с Татьяной Шигаповой

— В начале, подробнее, о последних изменениях. Для кого расширены льготы по взносам за капремонт?

Поправки в Жилищный кодекс, принятые Федеральным законом №226-ФЗ, а также в наш Закон республики о капремонте, вступившее в действие с 1 января 2019 года не вводят новые льготы и не освобождают от уплаты взносов. Изменения в статье 169 ЖК РФ лишь увеличивают число граждан, получающих право на ранее существовавшие льготы. До настоящего времени право на получение субсидии, возмещающей ежемесячные взносы на капитальный ремонт имели только пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, которые одиноко проживают или проживают в составе семьи, состоящей из граждан пенсионного возраста. С 1 января текущего года право на эту льготу получат также семьи пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, проживающие с инвалидами I и II группы.

Также важным условием предоставления социальной поддержки в виде компенсации является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт у таких категорий граждан. Ранее факт отсутствия такой задолженности подтверждался самими гражданами, путем предоставления в уполномоченный орган справки об отсутствии задолженности. Федеральным законом 1-ФЗ с 23 января граждан освободили от необходимости доказывать отсутствие задолженности для получения компенсации взноса на капитальный ремонт и устанавливали обязанность регионального оператора/владельца специального счета предоставить эту информацию в течение 5 дней со дня поступления запроса уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ

— Какие еще изменения будут вводиться в этом году? Изменится ли размер взноса и сколько он сейчас составляет?

С начала текущего года уже действуют новые размеры минимального взноса на капитальный ремонт. Размеры утверждены приказом Министерства ЖКХиЭ РС(Я) в октябре прошлого года:

по деревянным домам – 4,88 руб. за 1 кв.м. в месяц; по каменным – 6,88 (без лифта) и 9,13 рублей для домов с лифтом. В среднем увеличение произошло на 13 %. Новые тарифы будут действовать в регионе в течение всего 2019 года.

С 2017 года взносы ежегодно индексируются — это установленная законом плановая процедура. Действующее законодательство позволяет увеличивать размер взноса ежегодно в течение всего срока действия региональной программы.

— Для жителей новостроек, с какого времени возникает обязанность по уплате взносов за капремонт?

Законом республики допускается не освобождение жильцов от участия в накоплении средств на капремонт, а отсрочка. Отсрочка или каникулы предусмотрены статьей 2 Закона. В ней сказано, что если дом попал в программу уже после ее утверждения, при очередной актуализации, то срок начала сбора взносов откладывается на 5 лет. Но не с момента сдачи дома, а со дня включения дома в актуализацию программы. Первая актуализация опубликована на Русском языке 24.06, на Якутском языке 30.06. В силу они вступили через 10 дней, то есть на дома, введенные в эксплуатацию после 01.07.2015 и распространяется правило о 5-ти летних каникулах.

— В конце прошлого года проводились различные акции по взысканию долгов по взносам (отправляли должникам квитанции красного цвета и т.д). Возымело ли это силу, сокращается ли количество должников и объемы долгов?

Все эти мероприятия положительно отразились, как и на показателе собираемости, который увеличился на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом и составил 87%, собранных средств стало больше на 50 млн. руб. так и на снижении темпа роста задолженности, который снизился в 2 раза по сравнению с 2017 годом, со 155 млн. до 81 млн. и на 65% по сравнению с 2016 годом. Напомню, что среднероссийский показатель собираемости сложился на уровне 92%, так что нам есть к чему стремится.

— Известно, что за неуплату в течение длительного времени помимо денежных взысканий в отношении должника может быть возбуждено судебное производство. Много ли таких судебных дел по республике?

Взносы на капитальный ремонт входят в структуру платежей за жилье, отказаться от их уплаты по желанию гражданина нельзя. Наличие задолженности по взносам свыше 4000 рублей влечет за собой начало ведения претензионной-исковой работы. С 2016 года требования о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт осуществляются в порядке приказного производства. Это означает, что после подачи заявления судья в течение 5 дней выносит судебный приказ, который выносится без судебного заседания и вызова сторон для заслушивания объяснений. Судебный приказ имеет статус судебного постановления и одновременно является исполнительным документом. Копия судебного приказа, с указанием суммы задолженности и госпошлины, которые подлежат взысканию с должника, направляется должнику. В 2018 году подготовлено порядка 9 тыс. исковых заявлений в мировые суды общей юрисдикции на сумму более 65 млн. руб.

— Сколько домов отремонтировано за 2018 год?

В соответствии с краткосрочным планом в 2018 году:

— отремонтировано 93 дома в 21 муниципальном образовании,

— подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ в 2019 году,

— в 2018 году начаты работы по замене 35 лифтов, на сегодня завершены работы по 28 лифтам,

— кроме того, в отчетном году произведен капитальный ремонт в 3 домах в связи с чрезвычайными ситуациями в Алданском, Таттинском районах.

Все работы в совокупности проведены на общую сумму порядка 600 млн. рублей. В настоящее время на стадии принятия план на 2019 год. В приоритетном порядке предусматриваются работы по ремонту систем газоснабжения. Планируются работы на общую сумму порядка 800 млрд. рублей в т.ч. из средств собственников помещений, с участием государственной поддержки из республиканского бюджета, а также с участием средств муниципальных районов.

— Какие дома не подлежат капитальному ремонту, и жители освобождены от взносов?

Не подлежат капитальному ремонту те дома, которые не являются участниками региональной программы капитального ремонта. В программу могут не включаться многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70% и дома, в которых имеется менее 5 квартир. В жилищном кодексе прописаны исключения, которые позволяют жильцам не уплачивать обязательные взносы. Это возможно в случае:

Если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносув установленном законом порядке, Если принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположен дом Если жильцы дома формировали фонд капремонта самостоятельно на специальном счете, без участия регионального оператора, и достигнут его минимальный размер. Если некоторые работы по капитальному ремонту выполнены самостоятельно, без привлечения бюджетных средств и средств регионального оператора до срока проведения ремонта, предусмотренного региональной программой – средства в размере стоимости оказанных услуг засчитываются в счет будущего периода оплаты.

Во всех остальных случаях уклонение от уплаты ежемесячных взносов является нарушением закона и влечет за собой ответственность в судебном порядке.