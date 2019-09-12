Кому в столице Якутии дали тепло?

В городе Якутске завершается подготовка к отопительному сезону. По данным на 12 сентября к теплу подключили 1797 многоквартирных домов, что составляет 59% от общего числа МКД.

Всего в столице и пригородах 3035 многоквартирных жилых домов, из них 2718 с центральным отоплением, 33 – с крышными котельными, 30 – с печным отоплением и 254 МКД с индивидуальным газовым отоплением.

В настоящее время общий процент выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону составляет 99%. Из 2546 жилых домов в 2531 многоквартирных домах проведена промывка системы отопления, что составляет 99%. Во 113 домах произведен ремонт индивидуального газового оборудования. Из 763 многоквартирных домов в 758 выполнен ремонт входных дверей, это 99%. В 263 домах из 270 были ремонтные работы по электроснабжению. Ремонт узлов ввода произведен в 817 жилых домах из 821 МКД, что составляет 99%

На 11 сентября из 3035 жилых домов выдано 3027 актов проверки готовности к отопительному сезону, в том числе 949 актов на блокированный и аварийный жилой фонд, что составляет 99,7%. Процент паспортов готовности составляет 99,7%

Все объекты социального значения подключены к отоплению. Все детские сады, среднеобразовательные школы и объекты дополнительного образования получили паспорта готовности. Во все 62 дошкольных учреждения подано тепло. Из 52 школ в СОШ № 35 по ул. Тургенева 4 проводится оформление разрешительной документации от Ростехнадзора на новое оборудование (теплообменники), запуск тепла ожидается до 15 сентября.

Всего в Якутске и пригородах 32 объекта сферы здравоохранения, в число которых входят 104 здания. Паспорта готовности к отопительному сезону выданы на 101 здание, что составляет 97%. Запущено тепло на 28 объектов, это 95 зданий, что составляет 90%. Без тепла остаются 9 офисных и вспомогательных зданий.

Все объекты культуры города Якутска и пригородов получили паспорта готовности. Без тепла пока остаются ДК «Чэчир» в микрорайоне Марха, где ведутся пуско-наладочные работы в системе вентиляции, и библиотека № 2, где установили приборы учета, в данное время работы проходят согласование. Паспорта готовности также получили все спортивные объекты Якутска и пригородов, тепло запущено в 100%.