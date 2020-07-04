Кому улыбнулась фортуна на первых онлайн-скачках?

Не остались без вознаграждения труды фанатов своего дела — владельцев скаковых лошадей, которые всю зиму готовились к новому сезону. Из-за пандемии стояла угроза срыва всех состязаний, но 4 июля на ипподроме в Якутске состоялись скачки на призы главы республики. Главный приз забрал Брокер Барс, в красивом забеге мегинец захватил лидерство у самого финиша, конкуренция в этой дистанции была высочайшая, передает ЯСИА.

На стадионе АГАТУ (ЯГСХА) впервые состоялись скачки без зрителей, но с трансляцией на НВК-Саха. На трибунах не было ни одного зрителя, на стадион впустили лишь тех, кто готовил лошадей — владельцев, тренеров, жокеев, организаторов. Всего на соревнованиях состоялись шесть забегов на различные дистанции, а самым интересным и конкурентным среди них являлись скачки на призы главы Якутии (2400 метров для лошадей старше четырех лет), где призовой фонд составил пять миллионов рублей.

К старт-машине подошли десять лошадей, чьи имена знает каждый любитель скачек — Есаул, Блэк Джек, Корибиан Бой, Анкэнди, Свидетель Барс, Джаффар, Альтер, Брокер Барс, Мэйзи Кинг, Майн Кениг. Стартовали они совершенно вровень, к четверти дистанции они пробежали возле трибун, с небольшим лидерством Блэк Джека. Но за полкруга до финиша первым бежал Брокер Барс, его атаковал Мэйзи Кинг, но уже на заключительной сотне метров мегинец упрочил свое лидерство и завоевал победу, Мэйзи Кинг — на втором месте, а двукратный победитель прошлых забегов Майн Кениг — на третьем. Глава Якутии Айсен Николаев лично поздравил, вручил награды победителю и призерам.

Хозяин Брокер Барса Иван Никифоров из Мегино-Кангалаасского улуса поблагодарил организаторов, что дали возможность лошадям пробежать этот сезон: «От имени любителей скачек хотел бы поблагодарить главу республики за организацию соревнований. Уверен, что скачки смотрят множество фанатов, хочу всех поздравить с открытием сезона. Хотелось бы отметить, что нашего скакуна приобрели в прошлом году из Красноярского края, это его лишь второй старт в Якутии. У Брокера довольно сильный характер, это он всегда показывает. Когда он прибыл в республику, адаптацию осенью прошел сложно, весну более нормально, перезимовала довольно успешно. Хотел бы выразить благодарность нашему Мегино-Кангаласскому улусу за постоянную поддержку».

На других дистанциях забеги прошли не менее интересно. Так, «Летний приз» на дистанции 800 метров уверенно достался Арктике из Мегино-Кангаласского улуса, Афина (АГАТУ) и Нумизматик (Верхневилюйск) прибежали следующими. На приз «Критериум», где лошадям предстояло пробежать 1000 метров, первое место досталось Суфражистке из Намского улуса, вторым прибежал амгинец Варадеро, Кул Джет из Верхневилюйского улуса — третий.

«На нашем стадионе в режиме онлайн скачки проходят впервые, без зрителей, хотел бы поблагодарить компанию НВК-Саха и главу республики Айсена Николаева, что организовали ее в такое не простое время. Уверен, что население всей Якутии смотрит скачки. Скачки являются одними из самых популярных видов спорта, в прошлом году на Ус Хатын собралось более десяти тысяч зрителей. Думаю, столько болельщиков не собирают другие виды спорта», — отметил ректор АГАТУ Иван Слепцов.

На дистанции 1600 метров приз ОКС завоевала Николь из Мегино-Кангаласского улуса, за ней ее землячки Армада и Атланта. За приз «Югория» на 2000 метров для лошадей 3 лет ЧВП, рожденных в Якутии, первенство оспаривали девять. Но здесь уверенно с большим преимуществом победил Арктик Бой из Амгинского улуса, вторым стал Норд Стар из Мегино-Кангаласского улуса, третьим — Тумэн их Хангаласского улуса.

Заключительным забегом, согласно программе, был приз правительства Якутии на 3200 метров для лошадей четырех лет и старше. К старт-машине подошли десять скакунов. Здесь уверенно лидерство удержал представитель Намского улуса Сандал, Сайбер Шот из Мегино-Кангаласского улуса прибежал вторым, за третье место на полкорпуса Айнцер Гута опередил Жирков из Чурапчинского района.

«Эти скачки отличаются от всех предыдущих тем, что проходят онлайн. Но мы уверены, что наши болельщики, фанаты переживают за своих любимцев вместе с нами. Еще одно отличие в том, что глава Якутии Айсен Николаев увеличил призовой фонд для забега на призы Ил Дархан. Так, обладателю первого места предусмотрено 2,5 млн рублей, второму — 1,25 млн рублей, третьему — 750 тысяч рублей, четвертому — 500 тысяч рублей. Важно отметить, что все старания, которые приложили владельцы скакунов, тренеры и другие члены команды, получат достойные вознаграждения за свои труды, ведь они готовили лошадей всю зиму» — отметил заместитель министра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев.