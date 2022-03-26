Кому присвоили звание почётного работника культуры и искусства Якутии?

Знаки отличия «Почётный работник культуры и искусства Республики Саха (Якутия)» 6-и работникам культуры региона на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника культуры России, вручил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Высокой государственной награды РС(Я) за многолетний добросовестный труд удостоены управляющий Государственного ансамбля скрипачей РС(Я) «Виртуозы Якутии» Раиса Дмитриева, художественный руководитель Государственного вокального ансамбля «Туймаада» Светлана Иванова, главный специалист Чурапчинского улусного управления культуры Мария Герасимова, концертмейстер Дома народного творчества «Талба» Нюрбинского района Афанасий Моргусов, начальник Оленекского районного управления культуры Надежда Николаева, директор Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Варвара Окоемова.

Также на торжественном мероприятии Юрий Куприянов вручил денежные сертификаты по 100 тысяч рублей коллективам сельских учреждений культуры республики.

Данной награды удостоены победители конкурсного отбора 2022 года на предоставление субсидии из госбюджета республики в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») национального проекта «Культура».

Государственную поддержку получили 13 учреждений республики: Краеведческий музей имени Федора Охлопкова Баягантайского наслега Томпонского района, Дом фольклора «Хомус» Партизанского наслега Намского улуса, Дом народного творчества «Сайдыс» имени Тимофея Тоскина Ожулунского наслега Чурапчинского улуса, Центр досуга «Айылгы» Берт-Усовского наслега Усть-Алданского улуса, Социально-культурный информационный центр «Эйгэ» Тюнгюлюнского наслега Мегино-Кангаласского улуса, Центр культуры «Ситим» Жемконского 2-го наслега Хангаласского улуса, Центр детского и юношеского чтения — библиотека «Сыккыс» Усть-Алданского улуса, Амгинская межпоселенческая центральная библиотека имени Кюннюк Урастырова, Шологонский филиал №2 межпоселенческой централизованной библиотечной системы Горного улуса, Сватайская сельская модельная библиотека Среднеколымского улуса, Дюллюкинская сельская библиотека Верхневилюйского улуса, Тойбохойская сельская модельная библиотека Сунтарского улуса, Детская модельная библиотека Оленекской централизованной библиотечной системы.

Кроме этого, денежными сертификатами по 50 тысяч рублей награждены 22 лучших работника сельских учреждений культуры Якутии.