Кому прибавят пенсии в 2023 году?

Пенсия

«Со временем мечта о вечной молодости переходит в мечту о вечной пенсии» — забавное высказывание, но согласитесь, есть в нём доля правды.

Какой пенсионер не мечтает о том, чтобы повысили пенсию, чтобы не думать завтра, как сэкономить на коммунальных услугах и оставить часть средств на лекарства, которые дорожают с каждым днём. К сожалению, большинство таких.

Но чем нас может порадовать 2023 год в плане пенсий? Что нового ожидается в законодательстве?

Первая положительная новость — с 1 января страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 4,8%.

И уже в следующем году средняя страховая пенсия в России будет равняться аж 21 864 руб. Для сравнения в этом году размер страховой пенсии составлял 18 521 руб.

Как вам, прибавка на 3 000 руб.? Не густо. Опять возникает дилемма, либо на лекарства её отправить, или же побаловать себя чем-нибудь вкусненьким к очередному празднику.

Но давайте добавим конкретики, а то только смотрим в среднем по палате.

Как рассчитать вашу индивидуальную страховую пенсию после индексации?

Надо умножить сумму выплаты, которую вы получали после июня 2022 года, на 1,048.

Например, получали вы пенсию в размере 15 000 руб., значит надо 15 000 руб. * на коэффициент 1,048, и получим итоговую сумму пенсии в 2023 году — 15 720 руб. Хотя бы теперь вы точно будете понимать, на какой доход рассчитывать в 2023 году.

Это мы с вами говорили про страховую пенсию, но изменения коснутся и социальных пенсий.

Социальные пенсии увеличатся на те же 4,8%, но уже не в 1 января, а с 1 апреля 2023 года. Надеемся, что дата выбрана не случайно и это не окажется первоапрельской шуткой.

Кто получает социальную пенсию?

Это мужчины, достигшие возраста 70 лет и женщины старше 65 лет, а также граждане с ограниченными возможностями, чаще мы встречаем такое понятие, как пенсия по инвалидности.

Давайте рассмотрим подробнее, кто сколько получит?

Для инвалидов 1-ой группы размер социальной пенсии увеличится до 14 514,47 руб.

Для инвалидов 2-ой группы размер социальной пенсии достигнет уровня 7 257,20 руб.

Ну, и инвалиды 3-ей группы получат значительно меньшую сумму, которая не будет превышать 6 168,67 руб.

Но, давайте дождёмся всё-таки 1 апреля, и посмотрим, реально ли мы получим эти суммы социальных пенсий.

Пока мы знаем точно об увеличении страховой пенсии, а вот с социальной — под вопросом, официального документа всё еще не подписано, ждёмс.

В целом, нас с вами ожидает аж 4 индексации пенсии за 2023 год. Суммарно это составит + 15% к нашей текущей пенсии. Это касается не только страховых пенсий, но и различных компенсаций, надбавок, материнского капитала, военных пенсий и ряда других пособий.

Планы, конечно, грандиозные. Успеть бы всё реализовать, и при этом не разогнать инфляцию, которая и так не отличается минимальными размерами.

Стоит отметить, что какая бы индексация не происходила, но уровень пенсий по-прежнему остаётся не высоким в России. И из этого мы с вами приходим к основному выводу — заботиться о своём капитале, о накоплениях, о тех доходах, которые вы будете получать на пенсии нужно смолоду.

И чем раньше вы начнёте создавать себе ваш личный пенсионный капитал, тем более уверенно и спокойно будете чувствовать себя при наступлении пенсии.