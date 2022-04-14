Кому помешали деревья в центре Чульмана?

В центре поселка Чульман произошел акт вандализма. Около торгового центра «Чульманский», расположенного на улице Советской, в одну ночь оказались вырубленными деревья и кустарники, которые образовывали небольшой зеленый сквер на центральной улице поселка.

По данному факту народный депутат Якутии Александр Кошуков направил официальный депутатский запрос в адрес прокурора Республики Саха (Якутия) Максима Попова.

«Уважаемый Максим Николаевич! В Нерюнгринском районе в центре поселка Чульман по улице Советская, 33 произведена незаконная вырубка многолетних деревьев. Прошу вас провести прокурорскую проверку по данному факту», — говорится в депутатском запросе Александра Кошукова.



После установления виновных лиц и выяснения причин их незаконных действий, народный депутат Александр Кошуков будет добиваться не только наказания виновников происшествия, но и восстановления этого сквера в центре поселка, новой высадки деревьев и кустарников – даже в ещё большем количестве, чем было до этого.

Напомним, что в этом сквере находится исторический памятник — бюст Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР в 1941-1945 годах И.В. Сталина. По просьбам жителей поселка Чульман памятник был несколько лет назад приобретен на личные средства А.А.Кошукова. Бюст был установлен в этом сквере 3 сентября 2020 года – в день 75-летия окончания Второй мировой войны. В 1941 году из Чульмана на фронт ушли более 150 водителей, причем часто они уезжали на фронт, сидя за рулем своих грузовых автомобилей. После войны Чульман стал центром базирования созданной 12 января 1952 года Южно-Якутской комплексной экспедиции (ЮЯКЭ). 4 марта 1952 года председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин лично подписал постановление «О подготовке к промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и угольных месторождений в Якутской АССР». С этого документа началось строительство поселка Нерюнгра.

Поэтому сквер на улице Советской имеет не только экологическое, но и историческое значение. Жители Чульмана надеются, что деревья в этом месте в центре поселка будут восстановлены, а сквер с историческим памятником заново благоустроен.