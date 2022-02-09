Кому положены льготные долгострочные займы от Фонда ЖКХ

Правительством РФ утверждены правила предоставления Фондом ЖКХ льготных долгосрочных займов в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ.

Постановлением утверждены правила предоставления займов ресурсоснабжающим организациям на реализацию проектов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, включая ливневую канализацию. Срок займов составляет до 25 лет, ставка – 3% годовых, погашение основной суммы долга начинается с 5-го года. Минимальная стоимость проекта — 100 млн. рублей (без учета стоимости работ по проектированию), верхняя планка не устанавливается. Доля средств Фонда национального благосостояния может составлять до 80% от стоимости проекта.

Одним из условий финансирования будет являться заключение соглашения о реализации проекта с субъектом Российской Федерации, которое должно включать ряд обязательств региона. Все проекты, прошедшие отбор Фондом ЖКХ, в обязательном порядке согласовываются с Минстроем России и направляются на одобрение в штаб Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Фонд ЖКХ готов к принятию заявок – все необходимые методические материалы размещены на сайте государственной корпорации, также Фондом предусмотрена возможность подачи заявок в автоматическом режиме – в АИС «Реформа ЖКХ». Кроме того, госкорпорация будет осуществлять информационную и консультационную поддержку регионов и участников проектов, в том числе по вопросу получения заключения о технологическом и ценовом аудите проектов, который является обязательным условием для получения финансирования.

Ранее Фонд ЖКХ уже начал работу с субъектами Российской Федерации и потенциальными заемщиками в части рассмотрения предварительных заявок на получение льготных долгосрочных займов. В настоящее время уже одобрены предварительные заявки на финансирование 25 проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Общая стоимость указанных проектов составляет 46,6 млрд. рублей, в том числе размер предполагаемых займов – около 36,9 млрд. рублей.

Отметим, что модернизация коммунальной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных направлений развития жилищно-коммунальной отрасли. Масштабное обновление сетей и объектов коммунальных систем позволит снизить аварийность и повысить качество коммунальных услуг для населения, обеспечить необходимыми мощностями строящиеся по всей стране жилые микрорайоны и новые объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, решением правления Фонда ЖКХ от 3 февраля 2022 года утверждена Методика по подготовке заявок на предоставление государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства финансирования на реализацию проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния. С данной Методикой можно ознакомиться на сайте Фонда ЖКХ в разделе «Направления деятельности/Модернизация коммунальной инфраструктуры/Льготные займы (из средств Фонда национального благосостояния)/Методические рекомендации».