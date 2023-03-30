Кому положены льготные автокредиты в 2023 году?

Программа льготного автокредитования была возобновлена в 2023 году для ряда категорий граждан — работников сфер образования, здравоохранения и участников спецоперации на Украине, сообщает тгк Минпромторга РФ.

Как отметили в министерстве, эти категории граждан наиболее остро нуждаются в поддержке.

Ранее льготные кредиты на покупку автомобиля могли получить семьи, у которых минимум один несовершеннолетний ребенок, медики и учителя. Также программа распространялась на приобретающих машину впервые, военных, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи и служивших в армии пенсионеров. Возможность оформить льготный кредит имели также граждане, сдающие автомобиль старше шести лет по трейд-ин, если они владели им не менее года.

Согласно программе, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа 25%). Под условия программы подпадают отечественные автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. Также программа предусматривает 25-процентную скидку на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков, но она не может превышать 625 тысяч рублей.

Льготный кредит на приобретение автомобиля можно оформить в таких банках, как ВТБ, Драйв Клик Банк, Совкомбанк, Росбанк, Газпромбанк, «Открытие», Генбанк, Российский национальный коммерческий банк, Кредит Европа Банк, Быстробанк, ОТП Банк, РН Банк.