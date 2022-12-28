Кому положено универсальное (единое) пособие в 2023 году — Минтруда Якутии

В 2023 году семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, имеют право как обратиться за универсальным (единым) пособием, так и продолжить получать ранее назначенные выплаты. Каждая семья делает выбор с учетом индивидуальной жизненной ситуации. Разберем эти ситуации.

Обратиться за универсальным (единым) пособием стоит, если семья получает пособие на детей от 3 до 7 или от 8 до 17 лет в размере 50 или 75% от прожиточного минимума.

Универсальное (единое) пособие может составить 100% от прожиточного минимума при соблюдении условий обеспеченности семьи. Всех детей указывайте в одном заявлении.

Необходимо напомнить, что если семья получает пособие на детей от 3 до 7 или от 8 до 17 лет в размере 100% прожиточного минимума, то стоит продолжить получать его до конца срока назначения.

Если вы получаете выплаты от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет в размере 100% детского прожиточного минимума и хотите продолжить их получать, не нужно прямо сейчас обращаться за единым пособием. Можно это сделать при окончании срока получения действующих пособий.

Сейчас неработающим женщинам, сидящим уходу за ребенком до 1,5 лет, выплачивается минимальное пособие. А универсальное (единое) пособие на того же ребенка может составить до 100% от прожиточного минимума, что будет больше фиксированной суммы действующего пособия до 1,5 лет. При назначении единого пособия ежемесячное пособие до полутора лет неработающим отменяется.

Также одновременно с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет при соблюдении условий оценки нуждаемости универсальное (единое) пособие работающим мамам может быть назначено.

Кроме того, семья может получать универсальное (единое) пособие и оформить новую выплату из маткапитала на любого по очередности рождения ребенка. Старая выплата из маткапитала автоматически отменится при оформлении единого пособия.

Универсальное (единое) пособие может быть назначено в большем размере: 75 и 100% от прожиточного минимума.

Вместе с этим, при назначении единого пособия выплата на первого или третьего ребенка до 3 лет из бюджета отменяется. Если Вы уже получаете эти выплаты, то не нужно обращаться за единым пособием.

А при исполнении ребёнку 1года и 2 года необходимо продлевать получение данных выплат (не подавая на ЕП).

Ежемесячные «маленькие» пособия на детей до 0 до 16 (18) лет будут отменены с 2023г. Тем гражданам, которым будет назначено единое пособие, «маленькие» от 0 до 16 будут отменены. Подать заявление на «маленькие» от 0 до 16 можно вплоть до 31 декабря т. г., после 1 января 2023 сделать этого уже будет нельзя. Поэтому те, кто рассчитывает получать только «маленькие» 0-16 (без ЕП), лучше подать заявление сейчас. Тем, кому назначено в 2022 году продолжат получать их в течение положенных 12 месяцев (без ЕП).

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии