Кому положен медотвод

Главный эпидемиолог Якутии рассказала, кому дают медотвод от прививки

Решение о необходимости медицинского отвода всегда должен принимать врач или даже врачебная комиссия в поликлинике, сообщила ЦУР Якутии главный эпидемиолог Минздрава Якутии Марианна Данилова.

Для жителей Якутии доступны четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Единственная причина для временного медотвода для вакцинации всеми четырьмя типами вакцин — наличие у человека острого инфекционного заболевания. Также на время откажут в прививке тем, у кого обострилось хроническое заболевание. В этих случаях пойти на вакцинацию можно через месяц после выздоровления и начала ремиссии. Исключение составляют легкое течение ОРВИ или желудочно-кишечная инфекция. «Беременным женщинам и кормящим матерям показан препарат «Спутник V». Беременных прививают с 22 недель, с учетом показаний и противопоказаний. Кормящие матери могут в любое время подойти в прививочные кабинеты и получить вакцину», — сказала врач-эпидемиолог Марианна Данилова. Минздрав РФ ранее определил перечень противопоказаний по вакцинам от коронавируса. Наличие противопоказания не означает, что какая-либо вакцина обязательно вызовет осложнение. В случае определения у пациента временных противопоказаний к вакцинации справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией врача. Соблюдение рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов.