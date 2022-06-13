Кому нужен и как работает интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг – это виртуальный банковский инструмент для предпринимателей, занимающихся торговлей и предоставлением услуг с применением сетевых технологий. Подключая через банк интернет эквайринг, предприниматель получает возможность принимать оплату посредством банковских карт за продаваемый товар и предоставляемые услуги через интернет.
Особенности интернет-эквайринга
Онлайн-эквайринг для бизнеса имеет ряд преимуществ, которые связаны с тем, что свою предпринимательскую деятельность можно вести через электронную площадку – например, сайт или страница соцсетей. Подключив такую услугу, предприниматель сможет получать платежи удаленно как с обычных пластиковых карт, так и с цифровых или виртуальных интернет-карт. Это позволит существенно увеличить число потенциальных клиентов, умножить объемы продаж и доходность своего бизнеса.
Если торговый эквайринг применяется на стационарных точках (магазины, кафе, заведения различных услуг), то интернет-эквайрингом можно пользоваться везде, где есть доступ к сети интернет. По своим функциям похож на мобильный эквайринг, который предоставляет возможности оплаты без привязки к конкретному заведению.
Кому полезен интернет-эквайринг?
Подключить интернет-эквайринг потребуется тем предпринимателям, которые для предоставления своих услуг и реализации товаров пользуются различными онлайн-площадками. Технология эквайринга позволит им:
- расширить свою клиентскую базу;
- увеличить ежемесячный оборот капитала;
- обеспечить безопасность удаленного приема платежей;
- получать платежи от своих клиентов круглосуточно;
- сделает оплату товаров/услуг для клиентов более удобной.
Принцип работы интернет эквайринга
Интернет-эквайринг для малого бизнеса обеспечивается банком эквайером и банком эмиттером. Первым из них предоставляется счет, на который поступят средства клиента, а второй проводит обслуживание и производит перечисление денежных средств на счет продавца товара/услуг.
Работу онлайн-эквайринга можно разделить на несколько этапов:
- авторизация на странице оплаты товара/услуги (указываются реквизиты карты, с которой пойдет оплата);
- введенная информация передается банку, предоставляющему услугу эквайринга;
- банк, получивший эти данные, посылает запрос в платежную систему Visa, MasterCard, МИР, с которой работает карта;
- платежная система соединяется с банком-эмитером, выпустившим карту и проверяет ее активность, наличие необходимой суммы средств;
- если результат запроса положительный, платежная система получает подтверждение операции, которую направляет банку эквайеру;
- из банка эквайера идет подтверждение на интернет площадку, которая через соответствующую форму уведомляет клиента об успешной оплате.
- Весь этот многоэтапный алгоритм реализуется за считанные секунды.
В каком банке лучше подключить интернет-эквайринг
Сбербанк
- подключение услуги через интернет-банк;
- поддержка 24/7;
- услуга эквайринга от 1%;
- зачисление средств – на следующий день до 12.00;
- простота интеграции с популярными CMS.
Промсвязьбанк
- сроки подключения услуги – 1-3 дня;
- минимум документов для подключения;
- ставка за эквайринг – 0,4-1%;
- техподдержка операторами 24/7;
- прием платежей от всех платежных систем;
- бесплатное техническое обслуживание терминалов;
- действует система лояльности.
Райффайзен
- бесплатное подключение;
- величина ставки – 2,7%;
- зачисление финансовых средств – за 1 день;
- прием платежей с сайтов и мобильного приложения;
- простота подключения (подача заявки через сайт банка);
- защита от мошеннических операций.
Росбанк
- бесплатное открытие счета;
- низкая абонплата за обслуживание;
- ставка по эквайрингу 1,8%;
- прием платежей с любых платежных систем;
- работа техподдержки 24/7.
+7 (999) 174-67-82
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