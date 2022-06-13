13.06.2022
16:43
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Экономика

Кому нужен и как работает интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг – это виртуальный банковский инструмент для предпринимателей, занимающихся торговлей и предоставлением услуг с применением сетевых технологий. Подключая через банк интернет эквайринг, предприниматель получает возможность принимать оплату посредством банковских карт за продаваемый товар и предоставляемые услуги через интернет.

Особенности интернет-эквайринга

Онлайн-эквайринг для бизнеса имеет ряд преимуществ, которые связаны с тем, что свою предпринимательскую деятельность можно вести через электронную площадку – например, сайт или страница соцсетей. Подключив такую услугу, предприниматель сможет получать платежи удаленно как с обычных пластиковых карт, так и с цифровых или виртуальных интернет-карт. Это позволит существенно увеличить число потенциальных клиентов, умножить объемы продаж и доходность своего бизнеса.

Если торговый эквайринг применяется на стационарных точках (магазины, кафе, заведения различных услуг), то интернет-эквайрингом можно пользоваться везде, где есть доступ к сети интернет. По своим функциям похож на мобильный эквайринг, который предоставляет возможности оплаты без привязки к конкретному заведению.

Кому полезен интернет-эквайринг?

Подключить интернет-эквайринг потребуется тем предпринимателям, которые для предоставления своих услуг и реализации товаров пользуются различными онлайн-площадками. Технология эквайринга позволит им:

  • расширить свою клиентскую базу;
  • увеличить ежемесячный оборот капитала;
  • обеспечить безопасность удаленного приема платежей;
  • получать платежи от своих клиентов круглосуточно;
  • сделает оплату товаров/услуг для клиентов более удобной.

Принцип работы интернет эквайринга

Интернет-эквайринг для малого бизнеса обеспечивается банком эквайером и банком эмиттером. Первым из них предоставляется счет, на который поступят средства клиента, а второй проводит обслуживание и производит перечисление денежных средств на счет продавца товара/услуг.

Работу онлайн-эквайринга можно разделить на несколько этапов:

  • авторизация на странице оплаты товара/услуги (указываются реквизиты карты, с которой пойдет оплата);
  • введенная информация передается банку, предоставляющему услугу эквайринга;
  • банк, получивший эти данные, посылает запрос в платежную систему Visa, MasterCard, МИР, с которой работает карта;
  • платежная система соединяется с банком-эмитером, выпустившим карту и проверяет ее активность, наличие необходимой суммы средств;
  • если результат запроса положительный, платежная система получает подтверждение операции, которую направляет банку эквайеру;
  • из банка эквайера идет подтверждение на интернет площадку, которая через соответствующую форму уведомляет клиента об успешной оплате.
  • Весь этот многоэтапный алгоритм реализуется за считанные секунды.

В каком банке лучше подключить интернет-эквайринг

Сбербанк

  • подключение услуги через интернет-банк;
  • поддержка 24/7;
  • услуга эквайринга от 1%;
  • зачисление средств – на следующий день до 12.00;
  • простота интеграции с популярными CMS.

Промсвязьбанк

  • сроки подключения услуги – 1-3 дня;
  • минимум документов для подключения;
  • ставка за эквайринг – 0,4-1%;
  • техподдержка операторами 24/7;
  • прием платежей от всех платежных систем;
  • бесплатное техническое обслуживание терминалов;
  • действует система лояльности.

Райффайзен

  • бесплатное подключение;
  • величина ставки – 2,7%;
  • зачисление финансовых средств – за 1 день;
  • прием платежей с сайтов и мобильного приложения;
  • простота подключения (подача заявки через сайт банка);
  • защита от мошеннических операций.

Росбанк

  • бесплатное открытие счета;
  • низкая абонплата за обслуживание;
  • ставка по эквайрингу 1,8%;
  • прием платежей с любых платежных систем;
  • работа техподдержки 24/7.

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