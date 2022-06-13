Кому нужен и как работает интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг – это виртуальный банковский инструмент для предпринимателей, занимающихся торговлей и предоставлением услуг с применением сетевых технологий. Подключая через банк интернет эквайринг, предприниматель получает возможность принимать оплату посредством банковских карт за продаваемый товар и предоставляемые услуги через интернет.

Особенности интернет-эквайринга

Онлайн-эквайринг для бизнеса имеет ряд преимуществ, которые связаны с тем, что свою предпринимательскую деятельность можно вести через электронную площадку – например, сайт или страница соцсетей. Подключив такую услугу, предприниматель сможет получать платежи удаленно как с обычных пластиковых карт, так и с цифровых или виртуальных интернет-карт. Это позволит существенно увеличить число потенциальных клиентов, умножить объемы продаж и доходность своего бизнеса.

Если торговый эквайринг применяется на стационарных точках (магазины, кафе, заведения различных услуг), то интернет-эквайрингом можно пользоваться везде, где есть доступ к сети интернет. По своим функциям похож на мобильный эквайринг, который предоставляет возможности оплаты без привязки к конкретному заведению.

Кому полезен интернет-эквайринг?

Подключить интернет-эквайринг потребуется тем предпринимателям, которые для предоставления своих услуг и реализации товаров пользуются различными онлайн-площадками. Технология эквайринга позволит им:

расширить свою клиентскую базу;

увеличить ежемесячный оборот капитала;

обеспечить безопасность удаленного приема платежей;

получать платежи от своих клиентов круглосуточно;

сделает оплату товаров/услуг для клиентов более удобной.

Принцип работы интернет эквайринга

Интернет-эквайринг для малого бизнеса обеспечивается банком эквайером и банком эмиттером. Первым из них предоставляется счет, на который поступят средства клиента, а второй проводит обслуживание и производит перечисление денежных средств на счет продавца товара/услуг.

Работу онлайн-эквайринга можно разделить на несколько этапов:

авторизация на странице оплаты товара/услуги (указываются реквизиты карты, с которой пойдет оплата);

введенная информация передается банку, предоставляющему услугу эквайринга;

банк, получивший эти данные, посылает запрос в платежную систему Visa, MasterCard, МИР, с которой работает карта;

платежная система соединяется с банком-эмитером, выпустившим карту и проверяет ее активность, наличие необходимой суммы средств;

если результат запроса положительный, платежная система получает подтверждение операции, которую направляет банку эквайеру;

из банка эквайера идет подтверждение на интернет площадку, которая через соответствующую форму уведомляет клиента об успешной оплате.

Весь этот многоэтапный алгоритм реализуется за считанные секунды.

В каком банке лучше подключить интернет-эквайринг

подключение услуги через интернет-банк;

поддержка 24/7;

услуга эквайринга от 1%;

зачисление средств – на следующий день до 12.00;

простота интеграции с популярными CMS.

сроки подключения услуги – 1-3 дня;

минимум документов для подключения;

ставка за эквайринг – 0,4-1%;

техподдержка операторами 24/7;

прием платежей от всех платежных систем;

бесплатное техническое обслуживание терминалов;

действует система лояльности.

Райффайзен

бесплатное подключение;

величина ставки – 2,7%;

зачисление финансовых средств – за 1 день;

прием платежей с сайтов и мобильного приложения;

простота подключения (подача заявки через сайт банка);

защита от мошеннических операций.

Росбанк