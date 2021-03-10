Кому не придется сдавать ЕГЭ-2021?

Выпускники 9 классов будут сдавать экзамены только по двум обязательным предметам. Выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, не придется сдавать ЕГЭ. Вместо этого им придется сдать государственный выпускной экзамен. Министр образования и науки республики Михаил Сивцев во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм рассказал об особенностях ЕГЭ-2021, передает ЯСИА.

Как рассказал Михаил Сивцев, на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации школьников. Согласно этим документам, выпускникам 9 класса для получения аттестата необходимо пройти государственную итоговую аттестацию по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Сдавать другие учебные предметы по выбору им не придется. ГИА по русскому языку пройдут 24 и 25 мая, по математике — 27-28 мая. Резервные дни сдачи экзаменов установлены на июнь.

Выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) предстоит сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

ГВЭ по русскому языку пройдет 25 мая, а по математике 28 мая. Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Также предусмотрены два дополнительных периода: 13 и 17 июля, а также 3-15 сентября.

Основные мероприятия ЕГЭ-2021 состоятся в июне. Экзамены будут сдавать выпускники этого года, которые хотят поступить в вузы, а также выпускники прошлых лет. ЕГЭ в этом году начнется 31 мая и завершится 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля. Посмотреть все сроки проведения экзаменов можно по ссылке здесь.

«Сегодня проводится разъяснительная работа о сроках проведения экзаменов для выпускников 9 и 11 классов. Кроме того, продолжаются работы по организационным моментам — готовим пункты проведения экзаменов. Также стоит отметить, что республика в этом году переходит на технологию сканирования экзаменационных материалов. Т.е. все выпускные работы будут сканироваться и передаваться через интернет», — сказал министр.