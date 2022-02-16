Кому не грозит наказание за отсутствие техосмотра?

Даже если легковой автомобиль попал из-за неисправности в ДТП и у него нет действующей диагностической карты, то в том случае, если его владелец — физическое лицо, страховщик не вправе требовать с него возмещения расходов пострадавшим. Такое важное для всех разъяснение дал страховщикам Центробанк, придав и без того добровольному техосмотру еще больше добровольности.

Напомним, что после того, как техосмотр для легковых автомобилей физических лиц стал добровольным, у этих самых лиц возникла масса опасений. Главные — не начнут ли их штрафовать за отсутствие действующей диагностической карты с 1 марта, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят за это штраф? И как быть с положением закона об ОСАГО, который предусматривает, что в случае, если ДТП совершено по причине неисправности легкового автомобиля, у которого нет действующей диагностической карты, страховщик вправе взыскать с него все, что он заплатил пострадавшим в этом ДТП?

По поводу штрафа Госавтоинспекция пояснила, что он будет накладываться на тех водителей, которые управляют транспортным средством без диагностической карты, которую получить обязаны. То есть только на водителей грузовиков, автобусов, такси и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам или задействованных в коммерческой деятельности или в служебных целях. Владельцам легковушек — физическим лицам ничего не грозит.

А теперь и Центробанк дал разъяснение страховщикам. В нем говорится, что, согласно исправленной редакции закона о безопасности дорожного движения, не подлежат техосмотру легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью. В том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях. Предъявление страховщиком регрессных требований к лицу, причинившему вред по основанию, предусмотренному законом об ОСАГО, возможно только в случаях, когда транспортное средство виновника дорожно-транспортного происшествия подлежит техническому осмотру в соответствии с законодательством.

То есть страховщик может предъявить регресс виновнику аварии, если он управлял автобусом, такси, грузовиком, оборудованным для перевозки пассажиров, а также спецтранспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов, если срок действия диагностической карты на этот автомобиль истек.

Страховщик может выставить регрессные требования виновнику ДТП, если он управлял неисправным грузовиком, а также легковым автомобилем, принадлежащим юридическому лицу либо используемым для коммерческой деятельности или в служебных целях, если на момент ДТП срок действия диагностической карты истек.

Водителю легковушки, принадлежащей физическому лицу, страховщик не может выставить регресс, даже если ДТП произошло из-за неисправности автомобиля и у него не было диагностической карты. Ведь техосмотр он может проходить по собственному желанию.