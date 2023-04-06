06.04.2023
18:38
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Спорт

Кому из спортсменов Якутии присвоили звание мастеров спорта?

Минспорт России присвоил звания мастеров спорта спортсменам из Якутии

Приказом министерства спорта РФ №39нг от 24 марта 2023 года спортивное звание «Мастер спорта международного класса» присвоено легкоатлетке Надежде Бут и стрелкам из лука Дайаане Винокуровой, Ренате Гаврильевой и Айаалу Адамову.

Также приказом Минспорта России №38нг от 24 марта 2023 года спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено боксеру Никите Малгину, пловцу Алексею Лапшину, борцу Ивану Охлопкову, а также в спорте лиц с поражением ОДА Никифору Анисимову, Дьулустану Захарову и Василине Ивановой.

Поздравляем спортсменов и тренеров и желаем дальнейших успехов!

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минспорта Якутии

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