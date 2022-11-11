Кому повысят зарплату с 1 января 2023 года

Рост зарплат жителей России по итогам 2023 года должен превысить уровень инфляции, увеличение окладов ожидается и в текущем году. Об этом во время совещания о поддержке доходов семей 9 ноября президенту Владимиру Путину заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«По итогам года ожидается повышение заработной платы при экономике, а исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию», — отметил руководитель ведомства.

Официально уже заявлено, что с 1 января в России увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

«В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда – на 6,3%. Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда – 16,9%», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Из повышения минимального размера оплата труда автоматически следует повышение зарплат, но есть оговорка, что индексацию оплаты труда произведут работодатели из финансовых возможностей… Поэтому гарантировано вырастут оклады у работников бюджетной сферы, а у остальных — как решат работодатели, хотя по КЗоТ они обязаны индексировать оплату труда сотрудников в связи с инфляцией.

В России в 2022 году уже два раза повышали прожиточной минимум и МРОТ, с 1 января в 2023 году их еще раз поднимут — прожиточный минимум вырастет с 13 919 до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда — с 15 279 рублям до 16 242 рублей. Бюджетники могут уже подсчитывать новогоднюю прибавку к зарплате.

Увеличение прожиточного минимума вызовет повышение всех социальных выплат.