Кому достанутся 200 тысяч рублей?

Организаторы готовы назвать имена финалистов фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021».

10 марта завершился последний отборочный этап фестиваля. Только 30 из 150 участников прошли в финал!

Финал конкурса состоится 20 марта в ДК «Туой — Хайа» с.Арылах.

Вы узнаете, кто станет победителем и обладателем главного приза — 200 000 рублей!

Вы можете повлиять на судьбу одного из участников!

Жюри решает, кто станет победителем фестиваля — конкурса. А вы голосуйте за понравившегося исполнителя в номинации «Приз зрительских симпатий» на сайте — tuoihaya-ksk.ru

Победителем станет тот, кто наберёт больше голосов!

Голосуйте и становитесь частью фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021»!

Приобрести билеты на финальный, закрытый и гала — концерты можно через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах: ДК «АЛМАЗ» и «Туой — Хайа».