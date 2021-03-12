Культура
Кому достанутся 200 тысяч рублей?
Организаторы готовы назвать имена финалистов фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021».
10 марта завершился последний отборочный этап фестиваля. Только 30 из 150 участников прошли в финал!
Финал конкурса состоится 20 марта в ДК «Туой — Хайа» с.Арылах.
Вы узнаете, кто станет победителем и обладателем главного приза — 200 000 рублей!
Вы можете повлиять на судьбу одного из участников!
Жюри решает, кто станет победителем фестиваля — конкурса. А вы голосуйте за понравившегося исполнителя в номинации «Приз зрительских симпатий» на сайте — tuoihaya-ksk.ru
Победителем станет тот, кто наберёт больше голосов!
Голосуйте и становитесь частью фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021»!
Приобрести билеты на финальный, закрытый и гала — концерты можно через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах: ДК «АЛМАЗ» и «Туой — Хайа».
+7 (999) 174-67-82