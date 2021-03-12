12.03.2021
10:00
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Культура

Кому достанутся 200 тысяч рублей?

Организаторы  готовы назвать имена финалистов фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021».

10 марта завершился последний отборочный этап фестиваля. Только 30 из 150 участников прошли в финал!

Финал конкурса состоится 20 марта  в ДК «Туой — Хайа»  с.Арылах. 

Вы узнаете, кто станет победителем и обладателем главного приза — 200 000 рублей!

Вы можете повлиять на судьбу одного из участников!

Жюри решает, кто станет победителем фестиваля — конкурса. А вы голосуйте за понравившегося исполнителя в номинации «Приз зрительских симпатий» на сайте — tuoihaya-ksk.ru

Победителем станет тот, кто наберёт больше голосов!

Голосуйте и становитесь частью фестиваля — конкурса «Туой -Хайа 2021»!

Приобрести билеты на финальный, закрытый и гала — концерты можно через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах: ДК «АЛМАЗ» и «Туой — Хайа».

Фото: Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО).
Источник: Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО).
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