Кому достанется суперприз?

Федерация по якутским национальным прыжкам Республики Саха (Якутия) учредила специальный приз абсолютному победителю XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» по якутским прыжкам. Автомобиль марки «Lada Xray cross» достанется победителю в сумме троеборья (кылыы, ыстанга, куобах). Сегодня, 8 июля, во второй день Игр Манчаары в борьбу вступят летающие прыгуны Якутии. Соревнования пройдут на новеньком стадионе «Чыпчаал».

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