Кому достался Кубок Федерации профсоюзов Якутии?

В субботу, 27 марта на Зеленом лугу состоялось долгожданное профсоюзное мероприятие – эстафетные лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов Якутии среди отраслевых профсоюзов. В юбилейном, пятом мероприятии приняло участие рекордное количество команд – 24. И география участников тоже расширилась – команды приехали из Оленекского, Вилюйского, Амгинского, Чурапчинского, Горного улусов, Алданского района.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев, заместитель министра спорта Александр Бугаев и главный судья соревнований Альберт Трофимов. Организатор мероприятия Николай Дегтярев выразил благодарность спортсменам за активную жизненную позицию, а также поблагодарил коллег-профсоюзников за формирование и подготовку команд.

Основным отличием соревнований этого года стало то, что сборные команды сформированы отраслевыми профсоюзными комитетами (раньше команды выставлялись от трудовых коллективов). Потому отраслевым профсоюзам удалось собрать сильных спортсменов, что стало причиной напряженности хода соревнований.

В результате 3 место в профсоюзном соревновании заняла команда Амгинского профсоюза работников образования. 2 место – сборная команда №1 г. Якутска рескома профсоюза работников образования. И 1 место заняла команда Якутского рескома профсоюза работников физкультуры и спорта. Этим команда профсоюза физкультурников в очередной раз подтвердила лидерство в эстафетных гонках и заслужила честь оставить на вечное хранение главный трофей соревнований – кубок Федерации профсоюзов Якутии.

Хорошую подготовку показала команда из профсоюза работников Вилюйского улуса. В составе команды пробежал и директор Жемконской средней школы Егор Петров. Он признался, что лыжным спортом занимается с юности, и до сих пор по мере возможности встает на лыжи. «В составе команды – тренеры спортивных школ Вилюйского улуса. Ребята и девушки с хорошей подготовкой, поэтому неплохо пробежали, заняли 6 место», — сказал любитель лыжного спорта.

Впервые команду выставила профсоюзная организация работников жизнеобеспечения республики и заняла 17 место. Как сообщил профсоюзный лидер Сергей Анисимов, им удалось привезти лыжников из Хангаласского, Нюрбинского и Вилюйского улусов и г. Якутска. «Большую поддержку оказал объединенный профсоюз работников ГУП «ЖКХ РС(Я)». В нашей команде газооператоры, работники аппарата ГУП ЖКХ РС(Я). Всех их объединяет одна отрасль и любовь к лыжному спорту. Надеемся выступить достойно», — прокомментировал Сергей Анисимов

Больше всех участников привлек реском профсоюза работников образования. Под флагом профсоюза работников образования выступили 15 команд. Большинство из них представляли районные советы профсоюзов и отдельные трудовые коллективы. Честь самого рескома в соревнованиях защитили две сборные команды — №1 и №2. Один из организаторов сборных команд, заместитель директора республиканской специально (коррекционной) школы-интерната для неслышащих обучающихся Иван Сухардинов сообщил, что в отрасли образования очень много любителей лыжного спорта, поэтому как только был брошен клич, сразу поступило множество заявок. «Для нас, любителей этого вида спорта, это своего рода праздник. Здесь собирается наша большая лыжная тусовка. Ведь все мы друг друга очно или заочно знаем.Считаю, что эстафетные гонки среди профсоюзных организаций – очень нужное мероприятие для развития массового спорта. Главное для наших коллег – не победа, а общение и возможность оценить свои возможности», — говорит Иван Сухардинов.

Команда профсоюза работников здравоохранения в этом году заняла 10 место. «Состав немного поменялся, пришли новые спортсмены. В связи с пандемией, работы у наших работников очень много, поэтому на подготовку времени совсем не было. Да еще по жребию должны пробежать первыми. Посмотрим, как будет. В любом случае, главное для нас – это участие, возможность представить наш реском профсоюза работников здравоохранения», — сообщил перед стартом организатор сборной команды, председатель первичной профсоюзной организации Национального центра медицины Кондратий Афанасьев.

Среди болельщиков присутствовала 76-летняя Августа Посельская, любительница лыжного спорта вот уже полвека.

«В лыжный сезон стараюсь не пропустить ни дня. Сегодня вот попала на замечательное мероприятие, где соревнуются любители лыжного спорта, люди труда из разных отраслей. Радует, что много молодежи участвует. Это и есть настоящая демонстрация здорового образа жизни, о котором так много пишут в газетах. Я в свое время окончила физкультурное отделение университета, участвовала в сборной республики. Но потом выбрала семью, так и не стала мастером спорта. Но занятие не забросила, вот уже полвека каждый год встаю на лыжи», — рассказала Августа Посельская.

От имени Федерации профсоюзов республики выражаем благодарность всем участникам, профсоюзному активу, отраслевым комитетам профсоюзов за активное участие в мероприятии.