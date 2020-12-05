Кому будут выдаваться бесплатные противовирусные лекарства?

В системе здравоохранения республики наблюдается стабильность, имеется свободный коечный фонд, внедрено оперативное оповещение граждан о результатах анализов на Covid-19. Мобильные выездные бригады поликлиник обеспечены автотранспортом. Нет проблем и с лекарственным обеспечением стационаров. Об этом сообщил во время прямого эфира в социальных сетях руководитель Росздравнадзора РФ по РС(Я) Евгений Иннокентьев.

«В то же время сохраняется определенное напряжение в аптечной сети, — сказал Евгений Николаевич. – Мы проводим ежедневный мониторинг аптек республики. На 3 декабря в некоторых районах было отмечено отсутствие либо недостаток противовирусных антибактериальных препаратов. Например, в Абыйском, Алданском, Верхоянском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском районах».

Однако сейчас большинство фармакологических заводов России работают над обеспечением федеральной программы бесплатного амбулаторного лечения. Насколько известно, на следующей неделе план будет выполнен, и лекарства поступят в регионы. С середины декабря массовый поток лекарственных препаратов пойдет в розничную сеть Якутии.

«Мы провели ряд совещаний с региональными оптовиками (в Якутии имеется шесть крупных оптовых поставщиков). Со стороны представителей этих компаний было встречено понимание и заинтересованность в решении проблем лекарственного обеспечения населения. В свою очередь через Департамент МСУ и глав районов мы выходили с предложением, чтобы аптеки, расположенные в отдаленных местностях, обращались к нашим, республиканским оптовикам. Что касается бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, то Якутии на эти цели было выделено более 36 миллионов рублей. Вся эта сумма законтрактована, и большая часть медикаментов уже поступила в республику. Это парацетамол, интерферон, арбидол, амоксициллин, дексаметазон и другие препараты», – цитирует Иннокентьева Yakutia-Daily.ru.

По словам Евгения Иннокентьева, бесплатные препараты будут выдаваться строго по назначению лечащего врача. Так, при постановке диагноза Covid-19, подтвержденного тестами либо КТ, больной попадает в список, который направляется в поликлинику. На основании этого списка каждый пациент адресно получает бесплатные лекарства. Доставка до двери будет проводиться как медработниками, так и волонтерами. Какие-либо компенсации затрат на лекарства для уже переболевших коронавирусом якутян не предусмотрены.