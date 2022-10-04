Кому будут предоставляться отсрочки от мобилизации — разъяснения Минобороны РФ

Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок направить военкоматам и главам призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек, сообщает РИА Новости.

Прежде всего, это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», заявил министр.

Как сообщает министерство обороны, подготовленные Генштабом подробные разъяснения по отсрочкам касаются:

• граждан, работающих «в организациях оборонно-промышленного комплекса»

• работающих в «аккредитованных организациях в области информационных технологий» • работающих в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»

• работающих в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»

• работающих в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения»

Шойгу обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения в военкоматы разъяснений по предоставлению отсрочек «имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид».