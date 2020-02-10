Кому адресованы поручения главы?

Глава Якутии обозначил приоритетные задачи деятельности правительства на ближайший период.

Глава Якутии Айсен Николаев 10 февраля в ходе традиционного планёрного совещания обозначил приоритетные задачи деятельности регионального правительства на ближайший период. В частности, речь шла о проведении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения на территории республики коронавируса.

Айсен Николаев подчеркнул, что все требования оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции, созданного на уровне правительства РФ, должны быть неукоснительно исполнены. При этом особое внимание необходимо обратить на наличие в аптеках медицинских препаратов и масок и недопущение на них искусственного завышения цен. Правительству республики дано поручение совместно с органами местного самоуправления и контрольно-надзорными органами держать этот вопрос на постоянном контроле.

Глава Якутии также поручил членам правительства по своим курируемым направлениям наладить чёткую работу с обновлённым составом правительства РФ. Он напомнил, что на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед исполнительными органами государственной власти поставил серьёзную задачу по цифровой трансформации, которая коснется и региональных властей.

Еще один серьёзный вопрос на планёрном совещании касался качественного исполнения мероприятий пяти стратегических указов главы РС (Я). Айсен Николаев отметил, что поручения, отражённые в стратегических указах, прежде всего, адресованы конкретно правительству, а не министерствам и ведомствам. В связи с этим он поручил в кратчайшие сроки утвердить план мероприятий реализации пяти стратегических указов: о социально-экономическом развитии, экологическом благополучии, инновационном и цифровом развитии, развитии системы образования и сельского хозяйства.

Также на планёрном совещании обсуждены вопросы завоза грузов в северные и арктические районы и проведение отчётов правительства перед населением муниципальных образований республики.