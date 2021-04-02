Артур Алексеев резко высказался о «переобувшихся»

В СССР действовала мощнейшая школа подготовки кадров. Все детские и молодежные организации служили, чтобы взрастить будущих строителей коммунизма. К кадрам присматривались с октябрятского возраста и очень бережно вели по всем общественным ступенькам.

Главным резервом пополнения Коммунистической партии был Ленинский комсомол. Комсомольцам оказывалось большое доверие, и они это заработали конкретными делами. Не зря комсомол имеет на своем Красном Знамени шесть высших наград Родины. Он шел впереди всех свершений в нашей стране — и в конных атаках Гражданской войны, и в борьбе с ликвидацией безграмотности, и в годы индустриализации, и во время Великой Отечественной войны, и в пору возрождения экономики страны, разрушенной войной. То есть комсомолу доверялось, поручалось и спрашивалось с него за великие дела, которые были ключевыми в становлении СССР, в том числе и нашей республики.

Достаточно вспомнить пионеров Абаги, вставших на защиту молодой Советской власти от белобандитских орд. Это и те комсомольцы, ушедшие добровольцами в Великую Отечественную войну, —Прокопий Софронов, Егор Мыреев, Герои Советского Союза Федор Попов, Владимир Лонгинов, Михаил Космачев, Николай Чусовской, Семен Достовалов и другие. Это и молодежь, которая в голодные годы занималась снабжением фронта продовольствием. Она выезжала в северные районы на рыбный лов.

Молодежно-комсомольские отряды Алдана под флагом косаревского движения добывали стране золото. И совсем не случайно республика с малочисленным населением поставила фронту целые колонны танков и авиацию. Летчики-комсомольцы, участвуя в военной операции “АЛСИБ”, перегнали из США около 8000 самолетов, маршрут трассы проходил через Якутск.

В канун злосчастных событий 90-х годов комсомол Якутии насчитывал почти 100 тысяч членов ВЛКСМ. Комсомольская организация имела право давать рекомендацию своим членам для вступления в ряды КПСС. Если изучить структуру государственного управления СССР, то первый секретарь райкомола был третьим человеком в районе. Он входил в состав бюро райкома партии. Первый секретарь обкома ВЛКСМ тоже избирался членом бюро обкома партии. По статусу ему доверялось баллотироваться в состав высшего органа государственной власти республики. Первые секретари избирались депутатами Верховного Совета ЯАССР.

В Якутии ни одна большая стройка, ни один проект не решался без участия комсомола: становление алмазной промышленности; строительство Вилюйской ГЭС; прокладка железной дороги; научные исследования и любое другое направление. При обкоме комсомола действовали: совет молодых ученых и специалистов, отдел сельской молодежи, творческие объединения молодых деятелей театрального искусства, художников, начинающих писателей и поэтов.

Формирование у человека морально-этических норм, ценностей шло через призму общественной деятельности, коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки и поддержки.

Когда разрушился Советский Союз, на сломе идейных и моральных ценностей, в основе которых зиждилась деятельность Ленинского комсомола, пошли дикие процессы отчуждения человека от государственной собственности, началась приватизация, то впереди планеты всей оказались опять бывшие вожди комсомола. Это, конечно, очень смущает…

СССР добился больших успехов, не сравнимых ни с каким другим государством: и по грамотности населения, и по достижениям науки и экономики. Мы за короткое время по экономическому потенциалу стали второй державой мира. В этих условиях произошло то, чего больше всего боялся и часто предупреждал в своих трудах Ленин: в условиях победившего социализма самая страшная опасность — это угроза мелкобуржуазной психологии, потребительства.

Сейчас часто пишут о планах, высказанных главой ЦРУ США Алленом Даллесом: они сумеют подменить советские идеалы на совершенно другие — на потребительство, ловкость, обман; переориентируют людей на ценности, которыми пользуется западный буржуазный мир.

В годы Великой Отечественной войны тысячи и тысячи солдат перед атакой писали: “Если я погибну в этом бою, то считайте меня коммунистом”. Они вступали в партию, прекрасно зная, что у фашистов существуют жесткие требования: коммунистов в плен не брать — расстреливать без всяких разбирательств. Это свидетельствует, что в партии были действительно люди-кремень, закаленные как сталь.

А в послевоенные годы, когда страна вступила на путь ускоренного развития, люди массово получили желаемое высшее образование, доступ к многим завоеваниям, ради которых проливали кровь старшие товарищи, стало трудно определить, из каких побуждений человек вступает в комсомол и партию. Мы проиграли в вопросах закрепления нравственных ценностей, сформулированных на заре Советской власти. Именно поэтому комсомольские секретари Горбачев, Ельцин, Ходорковский, “наш” Михаил Николаев и другие, прошедшие школу Ленинского комсомола, предали народ и Родину.

Михаил Ефимович в свое время работал первым секретарем Жиганского райкома комсомола, возглавлял и столичную организацию. Далее “трудился” первым секретарем Вилюйского райкома партии, секретарем обкома КПСС, заместителем председателя правительства. Он казался очень жестким и твердым коммунистом. Даже были эпизоды, когда Михаил Ефимович упрекал меня, что в ряде случаев я не понимаю политику партии и правительства. А в 90-е годы он поскакал за президентством впереди планеты всей.

Кстати, когда решался вопрос о введении института президентства в РФ, на пленуме обкома партии мы, группа коммунистов, высказались против этого предложения. Я четко заявил: “Как только появится президент РФ, как черти из табакерки выскочат микропрезидентики во всех союзных и в автономных республиках. Это будет означать уничтожение нашей Родины”.

Так и получилось. Тогда на пленуме абсолютное большинство членов обкома проголосовало против введения в СССР института президентства. Михаил Николаев, будучи председателем Президиума Верховного Совета ЯАССР, в одном интервью заявил, что он выступает против института президентства. А через несколько месяцев баллотировался в президенты РС(Я). Это говорит о размытости сознания, или скажем так: не было таких дел, когда требовалось именно совершить поступок, когда люди могли пойти в разведку только с теми, кому очень доверяют. И поэтому в партию стали попадать карьеристы, использующие ее как инструмент для достижения корыстных целей.

И неслучайно сегодня многие из них погрязли в коррупции, стяжательстве, во взяточничестве и прочих пороках, ради которых предали дело предков. Кстати, некоторые, оказывается, пробрались в партию, будучи потомками антисоветских сил. К примеру, раскулаченные родители Ельцина в свое время были сосланы на Урал. Сейчас речь идет уже о дворянстве, о восстановлении его в России. Все начинают вспоминать, кто у них в роду был дворянином и т.д.

Думаю, то, что произошло в наши дни, — это кратковременное отступление. Славная история комсомола Якутии еще будет востребована. Это произошла мощная прививка общества против бациллы капитализма. Верю, что мощнейший Советский Союз снова возродится. Не знаю, застану ли это я, даже если нет, то абсолютно убежден, что, как учили нас классики марксизма-ленинизма, историю развития человечества вспять не повернешь.

Победа будет за нами! Социализм и коммунизм — будущее всего человечества.

Артур АЛЕКСЕЕВ, первый секретарь

Якутского обкома ВЛКСМ в 1979 — 1983 гг.