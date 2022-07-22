Компьютерная реконструкция: как выглядела юная эвенкийка XIX века

Студент Амурского государственного университета Роман Алексанов восстановил внешность девушки, жившей в конце XIX века в Приамурье. С помощью нейросети Роман не только показал, как выглядела представительница эвенкийского народа в то время, но и наделил ее мимикой: девушка умеет улыбаться, жевать и надувать щеки, передает ЯСИА Дальний Восток.

Графическое возрождение стало темой магистерской диссертации «Компьютерная реконструкция внешнего облика коренных народов Приамурья». Чтобы соблюсти пропорции головы и верно отобразить части лица, специалисту потребовался найденный череп эвенкийки. Останки хранились в Благовещенском государственном педагогическом университете, получить доступ к ним помог молодому ученому его научный руководитель.

Установлено, что представительнице монголоидной расы тунгусо-маньчжурского происхождения было 25 лет. Ее останки нашли археологи в одной из экспедиций. Результатом кропотливой работы стала анимированная 3D-незнакомка, которую смог увидеть мир спустя сто лет. Исследование Романа Алексанова объединило достижения разработчиков виртуальной реальности и нейросетей с изучением истории родного края. В дальнейшем молодой ученый планирует «оживить» новых людей, а затем создать серию короткометражек.