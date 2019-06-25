Компьютерная грамотность для пенсионеров

Более 200 студентов Северо-Восточного федерального университета задействованы в проведении курсов и мастер-классов по компьютерной грамотности для пенсионеров. С их помощью представители старшего поколения научатся не только пользоваться программами Word, Excel, Power Point, но и зарегистрировать личные кабинеты на сайте госуслуг. Для этого будут организованы групповые консультации, а при необходимости и индивидуальные.

Курсы начались с 24 июня и продлятся до 30 августа. Пройти обучение смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Краткосрочные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии совместно с Институтом математики и информатики СВФУ проводят каждое лето.

Отметим, что согласно Указу Главы республики «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)» к 2024 году Республика Саха (Якутия) должна занять лидирующие позиции в области цифрового развития в Российской Федерации.