29.01.2020
00:21
251

Светская хроника

Композитор Валерий Шадрин срочно продает квартиру

Композитор Валерий ШАДРИН срочно продает 4-комнатную квартиру добропорядочной семье с детьми.

Квартира в 70,7 кв.м., 2 этаж, в Старом городе, 5 минут ходьбы от площади Ленина, все в шаговой доступности — рядом школа №26, школа №2, физико-математический лицей, Сбербанк, детсад, Старый и новый универмаги, 1-й Универсам, Детская школа искусств, набережная, Кружало.

Очень тихий спальный район, квартира очень теплая.

Контакт: 8-964-429-59-42. 

Источник: Валерий ШАДРИН.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх