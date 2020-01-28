Композитор Валерий Шадрин срочно продает квартиру

Композитор Валерий ШАДРИН срочно продает 4-комнатную квартиру добропорядочной семье с детьми. Квартира в 70,7 кв.м., 2 этаж, в Старом городе, 5 минут ходьбы от площади Ленина, все в шаговой доступности — рядом школа №26, школа №2, физико-математический лицей, Сбербанк, детсад, Старый и новый универмаги, 1-й Универсам, Детская школа искусств, набережная, Кружало. Очень тихий спальный район, квартира очень теплая. Контакт: 8-964-429-59-42.

Источник: Валерий ШАДРИН.

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