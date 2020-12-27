27.12.2020
04:10
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Общество

Композитор Валерий Шадрин нашелся!

Известный композитор и продюсер Валерий ШАДРИН нашелся. Он цел и невредим, находится у своей родной сестры Натальи ШАДРИНОЙ.

Благодарим всех, кто оказал помощь при его розыске.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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