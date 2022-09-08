Комплексное развитие территорий обсудили на форуме «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ»

Глава города Якутска Евгений Григорьев 8 сентября принял участие в работе форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», выступив на дискуссионной площадке одного из шести блоков «Комфортная и устойчивая городская среда – достойная жизнь на Севере».

Дискуссионная площадка «Реализация проектов комплексного развития территорий» направлена на обсуждение темы комплексного развития в ракурсе современных инструментов по развитию застроенных и освоению новых территорий Якутска.

В своем выступлении Евгений Григорьев затронул актуальную для Якутска тему – этапы, механизмы и инструменты реализации переселения горожан из ветхого и аварийного фонда. Он отметил, что недавно принятый мастер-план Якутска при его реализации призван решить и эту проблему.

«В моем понимании мастер-план является неким симбиозом экономики и архитектуры. В городе есть многолетние застарелые проблемы, в первую очередь, связанные с ветхим жильем, изношенной инфраструктурой, вопросами городской экологии», — подчеркнул глава города Якутска.

Окружной администрацией города Якутска проделана огромная работа по признанию домов ветхими и аварийными, отметил глава города и рассказал о реализации федеральной и муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, которые реализуются в городе Якутске опережающими темпами, об инициировании предложений по данной проблеме в федеральном центре.

На дискуссионной площадке с основным докладом выступил приглашенный эксперт, советник директора ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» Георгий Мустафин. Отметим, институт в составе консорциума стал победителем конкурса по созданию мастер-плана города Якутска.

В своем докладе эксперт ознакомил собравшихся с основными приоритетными точками роста мастер-плана, в их числе он назвал намывные районы вдоль улицы Чернышевского, территории реновации вдоль Вилюйского тракта, полигон индивидуального жилищного строительства на юге города, проект благоустройства и развития Парка культуры. Все проекты должны быть реализованы с учетом уникальности Якутска, продемонстрируют новый дизайн-код и будут основаны на положениях криокультуры.

Как заверил Георгий Мустафин, при реализации проектов первое место будет занимать благоустройство.

«Как мы предполагаем, новые районы будут возведены в ближайшем будущем — в 2025 году. Основная фаза мастер-плана рассчитана до 2032 года, но также включены дальнейшие перспективы до 2042 года», — отметил Георгий Мустафин.

Напомним, с 8 по 11 сентября в столице республики проходит форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ». В щести блоках форума проводятся различные сессии, дискуссии, воркшопы, участники которых обсудят вопросы обеспечения качественной городской среды и комфортного проживания жителей города. Главная тема форума «Навстречу 400-летию города Якутска».

Итогом форума станет пленарное заседание, на котором будет принята итоговая резолюция форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», она станет основой для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года.

Подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума по ссылке: https://yakutsk-400.ru/.