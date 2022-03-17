17.03.2022
09:39
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Красота & Здоровье

Комплексная бригада врачей осмотрела население Момского района

В рамках Года Матери, объявленного Главой республики Айсеном Николаевым, по инициативе заместителя председателя Постоянного комитета по здравоохранению,  социальной защите, труду  и занятости Государственного собрания (Ил Тумэн), народным депутатом по Колымо-Индигирскому округу Якутии Любови Явловской, в труднодоступных и отдалённых наслегах и административном центре с. Хонуу  Момского улуса проведен прием врачей узких специальностей.  

Осмотр населения организован силами медиков Оймяконской райбольницы под руководством главного врача Ираиды Харлампьевой и врачей клиники «Лотос» города Якутска. Бригада врачей Оймяконской ЦРБ состояла из врачей терапевта-эндокринолога,  кардиолога, педиатра. Из клиники «Лотос» прием вели врачи УЗИ, невролог и  офтальмолог. По итогам выезда обследовано более 40% населения района.

Улучшение оказания медицинской помощи  для жителей отдаленных арктических районов в приоритете  здравоохранения в связи со стратегическими задачами, поставленными Главой Якутии Айсеном Николаевым.  Напомним, что Якутия первая из всех регионов страны разработала и утвердила Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года. Так, в Арктике впервые за многие годы остановилось сокращение численности населения, строятся больницы и фельдшерско-акушерские пункты, жилье, школы и детские сады, развивается инфраструктура.  

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Сегодня  первоочередными  направлениями развития здравоохранения в Арктике являются телемедицина, санитарная авиация, охват населения выездными медицинскими осмотрами, госпрограммы закрепления медкадров. Работа ведется в комплексе со всеми ведомствами и органами власти, ведь условия арктических зон требуют нестандартных решений».

Фото: минздрава
Источник: минздрав Якутии
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