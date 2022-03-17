Комплексная бригада врачей осмотрела население Момского района

В рамках Года Матери, объявленного Главой республики Айсеном Николаевым, по инициативе заместителя председателя Постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Государственного собрания (Ил Тумэн), народным депутатом по Колымо-Индигирскому округу Якутии Любови Явловской, в труднодоступных и отдалённых наслегах и административном центре с. Хонуу Момского улуса проведен прием врачей узких специальностей.

Осмотр населения организован силами медиков Оймяконской райбольницы под руководством главного врача Ираиды Харлампьевой и врачей клиники «Лотос» города Якутска. Бригада врачей Оймяконской ЦРБ состояла из врачей терапевта-эндокринолога, кардиолога, педиатра. Из клиники «Лотос» прием вели врачи УЗИ, невролог и офтальмолог. По итогам выезда обследовано более 40% населения района.

Улучшение оказания медицинской помощи для жителей отдаленных арктических районов в приоритете здравоохранения в связи со стратегическими задачами, поставленными Главой Якутии Айсеном Николаевым. Напомним, что Якутия первая из всех регионов страны разработала и утвердила Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года. Так, в Арктике впервые за многие годы остановилось сокращение численности населения, строятся больницы и фельдшерско-акушерские пункты, жилье, школы и детские сады, развивается инфраструктура.

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Сегодня первоочередными направлениями развития здравоохранения в Арктике являются телемедицина, санитарная авиация, охват населения выездными медицинскими осмотрами, госпрограммы закрепления медкадров. Работа ведется в комплексе со всеми ведомствами и органами власти, ведь условия арктических зон требуют нестандартных решений».