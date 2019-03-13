Комплекс «Земля Олонхо» в Якутске — проект республиканского значения

Айсен Николаев отметил важность реализации комплексного проекта «Земля Олонхо»

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание Фонда проектной компании комплекса «Земля Олонхо». В совещании приняли участие член Совета Федерации РФ, председатель Правления Фонда Александр Акимов, первый вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, и.о. ректора СВФУ Евгения Михайлова, директор проектного комплекса «Земля Олонхо» Лена Федорова, руководители профильных министерств и ведомств.

Александр Акимов отметил, что согласно Концепции,проект «Земля Олонхо»является общенародным: «Со дня разработки идеи проекта проделана большая подготовительная работа: определено место будущего строительства комплекса, проведен международный конкурс на разработку архитектурного дизайна и разработана Концепция проекта «Земля Олонхо». Сейчас наступило время для определения единого подхода и конкретных механизмов реализации проекта».

Отметим, что идея создания комплекса «Земля Олонхо» родилась еще в 2005 году, когда ЮНЕСКО провозгласило якутский народный эпос «Олонхо» одним из шедевров устного нематериального наследия человечества. После памятного события в республике был разработан План действий по сохранению, возрождению и развитию якутского эпоса, в том числе и по созданию на территории 67 и 68 кварталов города Якутска комплексного проекта «Земля Олонхо».

Айсен Николаев подчеркнул, что, несмотря на то, что проект «Земля Олонхо» пока еще во многом виртуален, безусловно, он является важным для республики. «Считаю, что при всей своей сложности и финансовой нагрузке проект должен быть реализован. Для того, что бы начать практическую реализацию проекта, нам необходимо его трансформировать и перевести от эскизных наработок к практическим схемам реализации», — отметил Ил Дархан.

По мнению Главы республики, первый объект комплексного проекта «Земля Олонхо» должен быть введен в 2022 году – год 100-летия Якутской АССР. При этом Правительству республики совместно с ресурсоснабжающими организациями нужно начать закладывать коммунальную инфраструктуру на территории всей будущей застройки.