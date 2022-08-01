Компенсация расходов на подключение газа

Заместитель мэра г. Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Ефимович Кардашевский рассказал о программе адресной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов на территории городского округа.

— Егор Ефимович, расскажите об оказании единовременной адресной материальной помощи на газификацию частных домов, по какой программе проходит?

-Оказание единовременной адресной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов на территории ГО «город Якутск» проходит при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), в лице Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), и Администрации города Якутска, в целях дальнейшего развития газификации в населенных пунктах Якутии, согласно Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 104 от 19 марта 2010 г.

— Сколько семей уже получили компенсации?

— Программа действует с 2010г., если ранее средства были не такие большие заложены по этой статье расходов, то в этом году на эти цели предусмотрена максимальная за все годы действия программы сумма — более 22 млн. руб. На сегодняшний день еще около 100-150 семей могут получить компенсацию.

— Какие основные условия получения единовременной материальной помощи на газификацию?

— Первое, это конечно, необходимо проживать в частном доме и среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума на одного члена семьи (30 899 руб.). При соблюдении этих условий, например, если вы в прошлом или этом году купили газовый котел, газовую плиту, счетчик или строительные материалы для подключения газа (радиаторы, стальные и пластиковые трубы) — имеете право на возмещение затрат в размере до 150 000 руб.

-Кто имеет право на получение выплаты?

-Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума (ниже 30 899,0 руб. на одного члена семьи).

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры со среднедушевым доходом ниже 2-кратной величины прожиточного минимума (ниже 41 198,0 руб. на одного неработающего пенсионера)

Граждане, независимо от уровня среднедушевого дохода: участники Великой Отечественной войны; вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и ветераны тыла.

— Каков размер компенсации?

До 100 000 рублей на возмещение фактически произведенных расходов на газификацию жилого дома до 31 декабря 2021 года. И до 150 000 рублей на новое подключение и возмещение фактически произведенных расходов на газификацию жилого дома с 01 января 2022 года.

-Куда обращаться?

-Заявления с необходимыми документами подаются в управы по месту жительства.

Спасибо, Егор Ефимович!

Список необходимых документов:

1) копия паспорта заявителя;

2) трудовая книжка;

3) подтверждение доходов членов семьи получателя за три последних календарных месяца;

4) проектно-сметная документация на газификацию жилого дома;

5) технические условия подключения жилого дома к сетям газоснабжения;

6) при условии, когда работы произведены, но не оплачены предоставляется:

— договор и/или счет на приобретение и поставку газового оборудования (газовый котел, газовая плита, счетчик) и строительных материалов (радиаторы, стальные и пластиковые трубы);

— договор на выполнение строительно-монтажных работ по газификации жилого дома;

— акт о выполненных работах по газификации жилого дома;

7) для компенсации фактически произведенных расходов дополнительно предоставляются:

— реквизиты лицевого счета;

— финансовые документы, подтверждающие понесенные расходы в связи с приобретением и поставкой газового оборудования (газовый котел, газовая плита, счетчик) и строительных материалов (радиаторы, стальные и пластиковые трубы) (кассовые, товарные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру).