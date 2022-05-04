Компас жизни: помощь выпускникам детдомов Якутии

Фонд «Семья для ребенка» Якутии запускает антикризисный проект «Компас жизни» для оказания комплексной поддержки выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«С начала 2022 года в фокусе внимания нашего фонда находится более 100 выпускников Детских домов. В особой социальной поддержке нуждаются 60 выпускников. Мы надеемся, что по итогам проекта ребята выйдут из кризисных ситуаций, получат навыки для самостоятельного решения таких проблем. В течение двух месяцев, они получат профессиональную юридическую, психологическую и социальную помощь. Также мы передадим им гуманитарную помощь в виде предметов первой необходимости и продуктовых наборов», — рассказали в фонде «Семья для ребенка

Акция проводится в рамках антикризисной программы «Открытая дверь» российского Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Напомним, что якутский фонд «Семья для ребенка» работает с 2013 года, его целью является всесторонняя поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В зоне особого внимания фонда – организация образовательных мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов СО НКО, активных граждан, непосредственно работающих с семьями и детьми. Фонд сотрудничает с центрами помощи детям-сиротам, реализует проекты и программы по социализации и социальной адаптации детей-сирот в условиях самостоятельного проживания.





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