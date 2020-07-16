Компания «Железные дороги Якутии» встречает юбилейный год новыми достижениями

Знакомьтесь: Служба перевозок





Томилов Николай Александрович, начальник службы перевозок

25 лет — пусть не большой, но очень значимый для всех праздник!!!! У нас за плечами славная история становления, огромный опыт и крепкая жизненная позиция, что позволяет принимать своевременные и взвешенные решения.

Компания «Железные дороги Якутии» встречает этот юбилейный год новыми достижениями, устанавливает абсолютные исторические рекорды! В этих цифрах – работа и успехи каждого из нас.

Служба перевозок функционирует с 2004 года — одна из самых больших по численности работников структурных подразделений компании, в настоящее время в службе трудятся 251 человек.

По мере развития железной дороги на службу перевозок возложены масштабные задачи по организации безопасного и стабильного перевозочного процесса, которая включает в себя управление движением, коммерческую работу в сфере грузовых перевозок, работу по организации перевозочного процесса.

Начальник службы перевозок ТОМИЛОВ Николай Александрович один из первых выпускников Дальневосточного государственного университета путей сообщения в 1999 году, обучившихся по республиканской программе подготовки кадров. Заместитель начальника службы перевозок ШУЛИН Алексей Михайлович выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения в 2005 году, инженер службы перевозок ДАНИЛОВА Мария Семеновна молодой специалист, выпускник Сибирского государственного университета путей сообщения в 2015 году.

В компетенции службы – обеспечение безопасности движения поездов, оптимизация работы железнодорожных станций, технологии управления вагонным парком и повышение пропускных и провозных способностей сети.

Служба состоит из 22 раздельных пунктов и разделена на четыре узла: Нерюнгри-Грузовая, Алдан, Томмот, Нижний Бестях. Каждая станция имеет свои специфические особенности в работе.

Железнодорожная станция Нерюнгри-Грузовая является участковой передаточной станцией. Находится на стыке двух инфраструктур АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД». Начальник станции ЩЕРБАК Владимир Михайлович и его заместители ЗИНЧЕНКО Владимир Васильевич и ВИНИЧЕНКО Елена Алексеевна координируют работу станции. В подчинении начальника станции также находятся две углепогрузочные станции Денисовский и Чульбасс. В 2019 году погрузка угля составила 4,6 млн. тонн, с перспективой увеличения к 2023 году до 23 млн. тонн.

Железнодорожная станция Алдан является участковой станицей с основным локомотивным депо. Осуществляет смену локомотивов и локомотивных бригад, формирует поезда на 4 направления, обслуживает четыре железнодорожных путей необщего пользования и грузовой двор. Начальник станции БАЛЬЧИКОВ Андрей Владимирович и его заместитель ТРОФИМОВА Виталина Дмитриевна молодой специалист, выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения в 2016 году. Станция Алдан единственная из опорных станций с большой маневровой работой с ручными стрелками. В 2020 году запланирована реконструкция станции с обустройством Микропроцессорной централизации стрелок и сигналов.

Железнодорожная станция Томмот является пассажирско-технической станцией с вагонным депо, где производится формирование пассажирского поезда и его экипировка, а также станция обслуживает четыре железнодорожных путей необщего пользования. Летом 2019 года была реконструкция станции с оборудованием микропроцессорной централизации стрелок и сигналов. Благодаря опытным работникам станции Томмот и их умению быстро воспринимать новую информацию начальника станции КОСЫХ Олеси Александровны, дежурных по станции МЕДВЕДЕВОЙ Анны Юрьевны, ШЕСТАКОВОЙ Юлии Владимировны, НАЗАРЕНКО Ольги Сергеевны, КУЗЬМИНОЙ Ирины Алексеевны, МАЙОРОВУ Егору Васильевичу новая программа была освоена в кратчайшие сроки.

Железнодорожная станция Нижний Бестях является грузовой станцией, Основной характер работы этой станции является обслуживание железнодорожных путей необщего пользования, так как станция расположена на берегу реки Лена на пересечении трех автомагистралей «Колыма», «Вилюй» и «Амга», где концентрирован основной грузопоток. Работой станции руководит начальник станции ТРОПИН Дмитрий Николаевич, один из специалистов, который был приглашен в Якутию для передачи опыта, организации и руководства работы станции Нижний Бестях.

27 июля 2019 года произошло значимое для всех нас событие — пуск пассажирского движения на участке Томмот – Нижний Бестях, честь встретить Первый пассажирский поезд выпала дежурной по станции Нижний Бестях КАРДАШЕВСКОЙ Ольге Серафимовне, молодому специалисту, выпускнице Хабаровского техникума железнодорожного транспорта 2013 года.

Железнодорожник – это профессия сильных, упорных и надёжных. И достижение в этой области – это, прежде всего, достижение конкретных людей, их благородный труд и высокое профессиональное мастерство.

Координацию работы всех железнодорожных станций и смежных структурных подразделений организовывает центральный диспетчерский аппарат: поездные диспетчеры ИГНАТЬЕВ Алексей Николаевич, МАГДИЧ Антон Владимирович, СЕРВАТОВСКАЯ Светлана Ивановна, АЛЕКСЕЕНКО Виктория Михайловна, МОРГУНОВ Семен Владимирович.

Большой вклад в развитие перевозочного процесса внесли опытные работники: дежурный по станции Нерюнгри-Грузовая САВАН Екатерина Николаевна, маневровый диспетчер АНОСОВА Светлана Михайловна и МАКУШИНА Ирина Александровна, дежурный по станции Косаревский ПОПКОВА Марина Викторовна, дежурный по станции Томмот ШЕСТАКОВА Юлия Владимировна, бригадир коммерческого осмотра вагонов станции Нерюнгри-Грузовая ФЕДОРОВИЧ Оксана Станиславовна, товарный кассир станции Нерюнгри-Грузовая БАРАНОВА Лидия Николаевна и ГОНЧАРУК Елена Васильевна, машинист козлового крана ВАСИЛЕВСКАЯ Малика Ахметовна.

Самое главное – это человеческий капитал и забота о людях. Многоплановость, масштабность задач, возложенных на коллектив, мотивирует молодое поколение пополнить ряды высококвалифицированных сотрудников, влиться в наш дружный коллектив!

Но, главное не забывать, о людях, которые стояли у истоков и своим трудом заслужили почёт и уважение. Это дежурные по станции Хатыми, семейная пара Валерий Александрович и Полина Васильевна ЧЕРЕПАНОВЫ, которые работают со дня образования компании, поездной диспетчер ПЫЛЕВА Нина Михайловна , начальник станции Нерюнгри-Грузовая ЩЕРБАК Владимир Михайлович .

Оглядываясь на прошедшие годы, могу с уверенностью сказать, что все вместе мы доказали и себе, и другим: бороться и побеждать можно даже в самых сложных обстоятельствах.