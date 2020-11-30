Компания ЯТЭК сделала полезный подарок детскому саду

На днях администрация ПАО ЯТЭК передала детскому саду «Радуга» (пос. Кысыл — Сыр) 6 напольных передвижных рециркуляторов, 9 дозаторов и аппараты для профилактики и лечения заболеваний горла и носа Солнышко ОУФ -06.

«Решился один из самых главных вопросов по охране здоровья воспитанников нашего детского сада. Созданы еще более безопасные условия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за что мы, коллектив работников и родители, очень признательны компании ЯТЭК», — выразила слова благодарности заведующая детского учреждения Надежда АФАНАСЬЕВА.

Отметим, что ПАО ЯТЭК уже не первый год оказывает шефскую помощь детскому саду поселка, в стенах которого воспитываются 120 детей в 6 возрастных группах. Кроме того, между компанией и администрацией Вилюйского улуса с прошлого года действует официальное соглашение, направленное на совместное развитие улуса и сохранение окружающей среды.