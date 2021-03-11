ЯТЭК получила лицензии на недропользование до 2046 года

3 марта 2021 года Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) выдало публичной акционерной компании «ЯТЭК» лицензии на пользование недрами на участках недр Северный, Южный и Майский.

Лицензии были выданы 19 января 2021 года по итогам трех выигранных компанией аукционов, и дают право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Северном, Южном и Майском участках сроком на 25 лет. Северный участок расположен на территории Жиганского, Кобяйского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов, Южный – на территориях Вилюйского и Верхневилюйского улусов, Майский – на территории Усть-Майского улуса. Общая площадь указанных участков составляет 43,5 тыс. км2, совокупные ресурсы участков – 359,1 млрд кубометров газа, 21,6 млн тонн газового конденсата и 64,2 млн тонн нефти.

Основной объем геологоразведовательных работ будет профинансирован материнской компанией ООО «А-Проперти». Цель изысканий – ускоренный темп наращивания разведанных запасов сырья, который поможет в реализации стратегии развития компании. Данная стратегия включает в себя подготовку компании к реализации крупнейшего в России проекта по производству СПГ – «Якутский СПГ», формат реализации которого напрямую зависит от ресурсной базы ПАО «ЯТЭК». Проект «Якутский СПГ» предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тыс. км до побережья Охотского моря и строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью до 18 млн тонн.

Справочно:

ПАО «ЯТЭК» является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке и геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка.

По состоянию на 31 декабря 2020 года балансовые запасы ЯТЭК составляют 392 млрд кубометров природного газа и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча – 1,7 млрд кубометров газа и 120 тыс. тонн газового конденсата.