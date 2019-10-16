Компания Total заинтересована в сотрудничестве с Якутией

Французская компания Total (Saft Batteries) заинтересована в сотрудничестве с Якутией в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом 16 октября озвучил генеральный директор Total Давид Масгранджа во время встречи с руководством Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

Компания Total (Saft Batteries) предлагает реализацию инвестиционных проектов по строительству автономных гибридных энергоустановок на базе возобновляемых источников энергии.

«Мы предлагаем надежные и чистые источники энергии, которые конкурентоспособны в цене», — заявил Давид Масгранджа.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов ознакомил участников встречи с особенностями энергетики Якутии и опыте использования ВИЭ.

«С 2011 года в рамках оптимизации локальной генерации нам удалось сократить потребление дизтоплива практически в два раза. В рамках исполнения поручения Президента России о долгосрочной программе оптимизации локальной энергетики разработано несколько вариантов сценариев, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. В августе Дмитрий Козак утвердил План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной генерации в изолированных и труднодоступных территориях. Основной целью плана — привлечение инвесторов и создание условий для реализации их инвестиций в зоне локальной энергетики», — отметил Вячеслав Емельянов.

В рамках исполнения плана определен перечень потенциальных инвесторов, который в основном состоит из российских компаний. Однако не существует ограничений войти в данный перечень иностранным инвесторам.

Вячеслав Емельянов рекомендовал представителю французской компании совместно с ПАО «РусГидро», Агентством по привлечению инвестиций РС (Я) провести оценку потенциала по вложению инвестиций в проекты и сотрудничество в сфере ВИЭ.

Во встрече приняли участие представители Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)», АО «Сахаэнерго».

Справка:

Total (Saft Batteries) – французская нефтегазовая компания, четвёртая по объёму добычи в мире. Штаб-квартира расположена в Париже. Добыча нефти и газа в 2018 году составляла 2,775 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (около 138 млн тонн в год). Общий оборот компании составляет $209,36 млрд (2018). Чистая прибыль компании составляет $11,55 млрд (2018). Международный энергетический концерн работает на российском рынке с 1991 года. С 1999 года Total ведёт добычу нефти в России на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) на Харьягинском нефтяном месторождении (Ненецкий автономный округ, поселок Харьяга) с запасами 97 млн т. Доля Total в этом проекте составляет 50 %, Ненецкой нефтяной компании — 10 %. Total является партнёром российской компании «Газпром» по добыче газа в Боливии (по состоянию на 2017 год).