Компания «Газпром недра» поддержала якутских спортсменов

ООО «Газпром недра» оказало благотворительную помощь сборной команде Кобяйского улуса, принявшей участие в VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутии), посвященных 100-летию со дня образования Якутской АССР. Масштабное мероприятие прошло с 4 по 9 июля в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса и собрало более 1800 спортсменов в составе 37 команд из районов и городских округов региона.

За время соревнований по 16 видам спорта было разыграно свыше 200 комплектов медалей. 45 представителей Кобяйского улуса боролись за победу в легкой атлетике, настольному теннису, вольной борьбе, спортингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и ГТО. В общекомандном зачете сборная заняла 2 место в третьей группе районов, а в индивидуальных видах спорта завоевала одну золотую, 5 серебряных, и 5 бронзовых наград. «Золото» команде принесла легкоатлетка Татьяна Манжуриева, ставшая лидером на дистанции 800 м.

«Популяризация и развитие спорта на территориях производственной деятельности нашей компании – важная часть ее социальной политики. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Кобяйского улуса мы не первый год поддерживаем сборную команду муниципалитета, с интересом следим за ее развитием, радуемся успехам. Уверен, что республиканские Спортивные игры-2022, как и другие мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, запомнятся жителям Якутии и войдут в историю региона», – сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром недра» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы. Входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. В 2019 году производственный потенциал компании расширен за счет интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания централизованно выполняет полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 4500 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и г. Тюмени.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001, система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO45001 и система экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001).