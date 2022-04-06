Компания «Элген» займется добычей золота на севере Якутии

Соглашение о реализации инвестиционного проекта в Арктической зоне РФ подписано между золотодобывающей компанией «Элген» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Предприятие намерено освоить месторождение россыпного золота в Момском районе Якутии. В проект частными инвесторами будет вложено более 30 млн рублей, сообщается на сайте Министерства развития Дальнего Востока и Арктики РФ

Право на пользование участком недр «Левый Элген» компания получила в 2021 году. В течение ближайших двух лет планируется проведение геологоразведочных работ и открытие месторождения. «Начать промышленное освоение участка и получить первое золото мы планируем в 2024 году. По предварительным расчетам ресурсы участка оцениваются в 7 тысяч унций золота, а среднегодовая добыча составит 1,4 тысячи унций», – рассказала директор управляющей компании ООО «Элген» Юлия Охлопкова.

Статус резидента АЗРФ позволяет предприятию претендовать на возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также открывает возможности для получения различных административных преференций. «Всё это позволит направить больше средств на развитие инфраструктуры, ускорить процесс реализации проекта и создать больше рабочих мест», – заявила Юлия Охлопкова.

В Якутии статус резидента АЗРФ присвоен девяти предприятиям, которые реализуют проекты, связанные с добычей полезных ископаемых, воздушными перевозками грузов, модернизацией объектов энергетики, сбором и вывозом лома черных металлов. «Кроме крупных инвестпроектов, соглашения об инвестиционной деятельности в Арктической зоне также подписаны с субъектами малого и среднего предпринимательства, специализирующимися на научных исследованиях, производстве пищевых продуктов, а также предоставлении услуг по техническому осмотру автотранспорта», – рассказала заместитель директора по вопросам Арктической зоны управляющей компании ТОР «Якутия» (дочернее общество КРДВ) Александра Пахомова.

В настоящее время объём уже осуществленных частных инвестиций в проекты якутских резидентов АЗРФ составляет 795 млн рублей, на предприятиях создано более 100 рабочих мест. Реализация всех проектов позволит привлечь в экономику республики 1,2 млрд рублей и трудоустроить 280 человек.

«Благодаря проектам, реализуемым якутскими резидентами АЗРФ обеспечивается не только увеличение объема инвестиций в экономику региона, но и создаются новые рабочие места в арктических районах, что является одной из приоритетных задач на сегодня. Кроме того, проекты носят социальный характер и имеют мультипликативный эффект, повысить качество жизни в Арктике», – отметил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время более 380 предприятий и индивидуальный предпринимателей являются резидентами Арктической зоны РФ. Объем заявленных инвестиций в проекты составляет 374,7 млрд рублей, более 16 тыс. человек будут трудоустроены. Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.