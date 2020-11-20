Компания АЛРОСА ИТ выбрала 7 финалистов «Стартап экспедиции Б8»

Компания «АЛРОСА ИТ» в онлайн-формате определила проекты, с которыми будет сотрудничать для решения различных технологических задач. На трек «АЛРОСА ИТ» было подано самое большее количество заявок в рамках Всероссийского конкурса «Стартап экспедиция Б8». Из 83 заявок на финальную питч-сессию были отобраны 20 проектов, 7 из которых прошли в финал.

В финал вышли проекты: «Алмазоискатель» (г. Иркутск) — ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов; BaseTracK (г. Москва) — разработка беспилотных технологий; «Digit платформа» (г. Новосибирск) – платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона; Loginom (г. Рязань) — платформа для реализации аналитических процессов; MONQ Digital Lab (г. Москва) — платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИ; «Система диспетчеризации» (г. Тула); «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» (г. Москва).

«Это наш первый опыт работы в подобном формате, который дает возможность отбирать самые современные технологии и решения. Мы уже сейчас понимаем, как взаимодействовать с компаниями, которые выделили на итоговом треке, у нас есть конкретные бизнес-кейсы, с которыми можно работать», — отметил директор по ИТ ПАО АК «АЛРОСА» Максим КАДАНЦЕВ.

«Для нас этот трек особенно важный. Якутия является акционером, входит в Наблюдательный совет компании «АЛРОСА». Компания формирует существенную часть бюджета республики, поэтому нам хочется, чтобы «АЛРОСА» развивалась и становилась сильнее, и со своей стороны мы бы могли принимать в этом активное участие», —прокомментировал Анатолий СЕМЕНОВ, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Помимо этого, команды проектов Lienda и «Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности» получили возможность выйти на второй этап следующего отбора Акселератора «Б8», а проекты Bootman.one, BaseTracK и Loginom приглашены для сотрудничества с Дальневосточным фондом высоких технологий.

«Мы впервые контактируем с данным регионом, и приятно удивлены, как Республика Саха активно помогает развитию инноваций в регионе. Мы планируем отправить министру инноваций Якутии Анатолию Аскалоновичу Семенову наши ИТ-инициативы, связанные с общественным транспортом», — поделился финалист трека «АЛРОСА ИТ», основатель стартапа BaseTrack Илья КЛЮЕВ.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране «Стартап экспедицию Б8» провели в онлайн-формате, что позволило значительно расширить географию участников — заявки на конкурс были поданы из 40 городов в 34 регионах РФ.

Справка

«Стартап экспедиция Б8» — Всероссийский конкурс, нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов. Первая «Стартап экспедиция» прошла с октября по декабрь 2019 года и собрала более 700 участников со всего Дальнего Востока. В 2019 году экспедиция была проведена в очном формате во всех 11 столицах регионов Дальнего Востока. В рамках конкурса было рассмотрено более 100 инновационных проектов из разных сфер и отобрано 12 победителей. Финал конкурса проходил в Москве, победителем стала компания Айгер из Владивостока — разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. По итогам первой экспедиции 10 проектов были приглашены в акселератор «Б8».