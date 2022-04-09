Компании «Ангара» и «Вудлэнд24» не получали лицензий на разведку и добычу — Минпром Якутии

Министерство промышленности и геологии Якутии сообщает о том, что компании «Ангара» и «Вудлэнд24» не получали никаких лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в Амгинском районе и в Якутии в целом. Последние сообщения об этом в социальных сетях и СМИ являются недостоверными, передает ЯСИА.

Ранее сообщалось, что предприятия «Ангара» и «Вудлэнд24» заключили только договоры аренды лесных участков по результатам аукциона. Согласно условиям этого договора компании могут заниматься рубкой только на участках со спелыми и перестойными лесами.

Отметим, что деревья, достигшие возраста спелости, могут нанести вред лесу. Чем больше таких деревьев на лесном участке, тем больше риска появления лесных вредителей и сухости, которая может стать причиной болезни леса и возникновения лесных пожаров.

Добавим, что предприятия после рубки спелых и перестойных насаждений займутся лесовосстановительными работами за свой счёт (посадка молодых деревьев).